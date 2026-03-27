Giải báo chí về “tam nông” lần thứ IV có 50 giải thưởng, trị giá hơn 530 triệu đồng

Từ hôm nay (27/3) đến hết ngày 15/9/2026, các tác giả có tác phẩm là bài viết, ảnh, liên quan đến các vấn đề như đột phá vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển nông nghiệp xanh,… có thể gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV- năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới.”

Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới,” Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 được tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031) của Đảng về “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng thời, giải cũng nhằm tạo không khí thi đua, phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hướng tới chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết tiếp nối thành công từ 3 mùa giải đã tổ chức trước, năm nay giải có nhiều đổi mới cả về quy mô, cơ cấu giải thưởng.

"Về quy mô giải, chúng tôi quyết định tăng từ 3 giải A lên 5 giải A dành cho 5 loại hình báo chí chính thức (là báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và ảnh). Giải A có giá trị 30 triệu đồng tiền thưởng; cùng nhiều giải thưởng ý nghĩa khác với tổng cộng 50 giải thưởng khác nhau, trị giá hơn 530 triệu đồng,” ông Hoài nói.

Ngoài ra, nhà báo Nguyễn Văn Hoài cũng cho biết trong mùa giải lần này, có hai điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, đối với thể loại phát thanh, Ban Tổ chức không chỉ tiếp nhận các tác phẩm từ các kênh, hệ phát thanh truyền thống mà còn tiếp nhận cả các tác phẩm podcast trên nền tảng internet từ các cơ quan báo chí. Thứ hai, đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức mở thêm hạng mục Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới.”

Việc tổ chức Thi ảnh về chủ đề trên nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.” Trong đó, nội dung chủ yếu sẽ tập trung vào bức tranh nông thôn Việt Nam qua 40 năm thực hiện Đổi mới đất nước.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân trao giải B cho các tác giả đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 tại Lễ trao giải ngày 5/12/2025. (Ảnh: Phạm Hưng)



Theo bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, nhấn mạnh đây là giải thưởng báo chí có quy mô toàn quốc, rất ý nghĩa và thiết thực. Giải nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức giải với quy mô, hình thức có nhiều đổi mới…

Nhằm ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả, cơ quan báo chí “số hóa” tác phẩm trước khi gửi về Ban Tổ chức qua hòm thư điện tử.

Địa chỉ nhận tác phẩm, đối với các tác phẩm gửi về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, các tác giả, bạn đọc gửi bản mềm qua hòm thư của Ban Tổ chức tại địa chỉ: giaibaochitamnong@gmail.com. Các tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí, gửi qua Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Việt Nam lần thứ IV- năm 2026 theo địa chỉ: Toà nhà Báo Nông thôn Ngày nay. Địa chỉ: Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội; hoặc Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các sản phẩm thuộc tất cả các thể loại sau khi được “số hóa” thành file PDF, file nén trên drive.google.com, xin gửi vào hòm thư điện tử tại địa chỉ: giaibaochitamnong@gmail.com của Ban Tổ chức, Các tác phẩm dự Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới,” gửi tới địa chỉ: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 khu Đô thị Mới, phường Cầu Giấy, Hà Nội (68 đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội); địa chỉ hòm thư: cuocthianhdatvanguoilan3@gmail.com./.

Bộ NN-MT kêu gọi duy trì ổn định thu mua nông sản trong bối cảnh khó khăn Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và thích ứng với các quy định mới để nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt.