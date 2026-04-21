Phản hồi TTXVN: Tỉnh Quảng Trị yêu cầu có phương án xử lý bãi rác Triệu Phong

Liên quan đến bài viết của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam: "Bãi rác tập trung Triệu Phong quá tải, gây ô nhiễm môi trường" đăng phát ngày 17/4; ngày 21/4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 3145/VP-NNMT về việc, giải quyết nội dung thông tin nêu trong bài báo của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chuyển văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ; chủ động giải quyết, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó, để Sở này chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong, Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể nội dung bài báo phản ánh; đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật; phản hồi thông tin cho Thông tấn xã Việt Nam; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về thông tin bãi rác tập trung nằm giáp ranh giữa xã Triệu Phong và xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị hiện đang trong tình trạng quá tải kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh. Bãi rác này tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 5 xã thuộc huyện Triệu Phong cũ.

Sau gần 10 năm vận hành, lượng rác phát sinh ngày càng tăng trong khi năng lực xử lý, chôn lấp không đáp ứng kịp. Ghi nhận thực tế cho thấy, rác thải bị đổ dồn thành các đống lớn kéo dài trên diện tích rộng. Rác tồn lưu lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nhiều khu vực rác chất cao như “núi,” lớp mới liên tục phủ lên lớp cũ khiến tình trạng quá tải ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ phát tán mùi hôi, mà nhiều loại rác thải như: túi nylon, vật dụng phế thải bị gió cuốn bay, vướng đầy trên các lùm cây và rừng tràm bao quanh, gây khó khăn trong quá trình canh tác của người dân. Tình trạng này khiến khu vực trở thành “điểm nóng” ô nhiễm, khiến người dân địa phương luôn sống trong tâm lý bất an.

Đáng lo ngại, bãi rác này chỉ cách thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử khoảng 500 m. Cuộc sống sinh hoạt của gần 140 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi, ruồi muỗi dày đặc và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Nhiều người dân cho biết, họ ngại mời khách đến nhà vì mùi rác quá nặng, kéo dài quanh năm.

Bên cạnh đó, do bãi rác nằm ở vị trí địa hình cao, nước thải từ rác theo khe chảy xuống khu vực thấp, thấm vào đất và lan ra môi trường xung quanh. Tình trạng ruồi, muỗi gia tăng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt, thời gian qua nắng nóng kéo dài khiến bãi rác bốc cháy, tạo khói bụi, gây ô nhiễm môi trường trong không khí rất nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và người dân kiến nghị cấp trên sớm quan tâm, hỗ trợ xây dựng khu xử lý rác tập trung với công nghệ hiện đại nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và mỹ quan môi trường./.

