Bãi rác tập trung Triệu Phong quá tải, gây ô nhiễm môi trường

Là điểm tập kết rác sinh hoạt của nhiều xã trên địa bàn huyện Triệu Phong cũ, bãi rác tập trung nằm giáp ranh giữa xã Triệu Phong và xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị hiện đang trong tình trạng quá tải kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh.

Bãi rác này tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 5 xã thuộc huyện Triệu Phong cũ. Sau gần 10 năm vận hành, lượng rác phát sinh ngày càng tăng trong khi năng lực xử lý, chôn lấp không đáp ứng kịp.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, rác thải bị đổ dồn thành các đống lớn kéo dài trên diện tích rộng. Rác tồn lưu lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Nhiều khu vực rác chất cao như “núi”, lớp mới liên tục phủ lên lớp cũ khiến tình trạng quá tải ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ phát tán mùi hôi, mà nhiều loại rác thải như túi nilon, vật dụng phế thải bị gió cuốn bay, vướng đầy trên các lùm cây và rừng tràm bao quanh, gây khó khăn trong quá trình canh tác của người dân.

Tình trạng này khiến khu vực trở thành “điểm nóng” ô nhiễm, khiến người dân địa phương luôn sống trong tâm lý bất an.

Đáng lo ngại, bãi rác này chỉ cách thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử khoảng 500 m. Cuộc sống sinh hoạt của gần 140 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi, ruồi muỗi dày đặc và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Nhiều người dân cho biết họ ngại mời khách đến nhà vì mùi rác quá nặng, kéo dài quanh năm. Bên cạnh đó, do bãi rác nằm ở vị trí địa hình cao, nước thải từ rác theo khe chảy xuống khu vực thấp, thấm vào đất và lan ra môi trường xung quanh. Tình trạng ruồi, muỗi gia tăng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nại Hiệp bày tỏ lo lắng trước tình trạng ô nhiễm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Ông Hùng cho biết: “Mùa hè gió phơn Tây Nam thổi mạnh, không chỉ mùi hôi mà túi nilon từ bãi rác bay khắp nơi. Nếu không có rừng tràm che chắn thì rác bay về tận khu dân cư. Còn mùa mưa thì ô nhiễm nặng nhất là nguồn nước. Nước thải từ bãi rác chảy ra đen một màu, đổ về sông Ái Tử, đe dọa nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng việc xử lý vẫn chưa triệt để. Chúng tôi mong cấp trên sớm có giải pháp căn cơ, chứ để kéo dài như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng.”

Trưởng phòng Kinh tế xã Ái Tử Lê Thị Thu Trang cho biết, bãi rác hiện đã quá tải, rác tồn lưu lâu ngày phát sinh mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh.

Đặc biệt, thời gian qua nắng nóng kéo dài khiến bãi rác bốc cháy, tạo khói bụi, gây ô nhiễm môi trường trong không khí rất nghiêm trọng. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương kiến nghị cấp trên sớm quan tâm, hỗ trợ xây dựng khu xử lý rác tập trung với công nghệ hiện đại nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và mỹ quan môi trường.

Bãi rác tập trung này vốn có 2 ô chôn lấp; trong đó, một ô đã đóng cửa nhiều năm trước, ô còn lại hiện đã đầy và cao hơn quy định khoảng 2 m. Theo ông Đặng Sỹ Dũng, Chủ tịch xã Triệu Phong, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường, địa phương đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý; trong đó sẽ tiến hành đóng cửa ô chôn lấp hiện tại, xây dựng ô chôn lấp mới để đảm bảo công tác thu gom và xử lý rác thải.

Trong bối cảnh rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền tăng cường công tác giám sát, quản lý hoạt động thu gom và xử lý rác; về lâu dài cần đầu tư hệ thống xử lý rác tập trung đúng quy chuẩn, có biện pháp kiểm soát triệt để nước rỉ rác và hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư./.

