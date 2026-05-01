ASEAN-Trung Quốc mở rộng phối hợp ứng phó thiên tai trong khu vực

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc vừa khởi động dự án hợp tác quản lý thiên tai nhằm tăng cường phối hợp khu vực trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai.

Lễ khởi động dự án diễn ra ngày 30/4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình (Wang Qing), cùng quan chức Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai và đại diện thường trực các nước thành viên ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kao Kim Hourn nhấn mạnh sự kiện mở ra “chương mới” trong quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc dựa trên hợp tác thực chất trong lĩnh vực quản lý thiên tai, đồng thời cho biết hai bên đã xây dựng được mối quan hệ năng động và vững mạnh trong những năm qua.

Về phần mình, Đại sứ Vương Kình khẳng định Trung Quốc và các nước ASEAN có mối liên kết chặt chẽ, hợp tác thực tiễn trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các nước ASEAN khi xảy ra thiên tai, thể hiện tinh thần tương trợ giữa các quốc gia láng giềng.

Dự án hợp tác quản lý thiên tai Trung Quốc-ASEAN nhằm tăng cường phối hợp khu vực trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai thông qua đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ công nghệ và thiết bị chỉ huy, đánh giá khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo sớm và ứng phó, đồng thời thúc đẩy kết nối công nghệ, bổ trợ nguồn lực và học hỏi lẫn nhau.

Dự án được triển khai trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc./.

