Cảnh báo việc nhiều thông tin quân sự bị lộ vị trí từ ứng dụng theo dõi thể dục

Các chuyên gia quốc phòng nước này cảnh báo các ứng dụng theo dõi thể dục như Strava có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh cho các căn cứ quân sự ở Singapore, không phải do làm lộ vị trí mà chủ yếu từ việc phơi lộ thói quen sinh hoạt và mô hình di chuyển của quân nhân.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đã có nhiều vụ rò rỉ thông tin quân sự trên thế giới liên quan đến các ứng dụng này.

Tháng trước, vị trí của một tàu sân bay Pháp đã bị lộ sau khi một sĩ quan ghi lại hoạt động chạy bộ trên Strava. Gần đây, một binh sỹ Anh cũng vô tình tiết lộ vị trí trong một căn cứ hạt nhân nhạy cảm theo cách tương tự.

Tại Singapore, dữ liệu bản đồ nhiệt toàn cầu của Strava cho thấy các tuyến đường di chuyển bên trong một số cơ sở quân sự như trại Sungei Gedong, căn cứ hải quân Changi và căn cứ không quân Sembawang.

Theo giới chuyên gia, trong điều kiện một quốc gia đô thị hóa cao như Singapore, vị trí các cơ sở quân sự phần lớn có thể được suy đoán từ nguồn dữ liệu công khai. Do đó, rủi ro thực sự nằm ở việc dữ liệu từ các thiết bị này có thể tiết lộ “mô hình đời sống," như tần suất hoạt động, tuyến đường di chuyển thường xuyên, hay quy mô nhân sự trong một khu vực.

Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho biết đã nhận thức rõ các rủi ro và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh. Cơ quan này khẳng định đã tiến hành đánh giá và nhận thấy dữ liệu từ thiết bị theo dõi thể dục không làm gia tăng đáng kể nguy cơ so với các nguồn thông tin công khai khác.

Tuy nhiên, MINDEF nêu rõ vẫn sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát trong một số trường hợp, như yêu cầu lưu giữ thiết bị tại khu vực quy định trước khi tiến hành các hoạt động hoặc huấn luyện mật nhằm tránh rò rỉ thông tin.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì cấm hoàn toàn, nhiều quân đội hiện nay áp dụng cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với các ứng dụng theo dõi thể dục. Việc tích lũy dữ liệu từ các nguồn công khai có thể giúp các đối tượng thù địch, bao gồm tổ chức khủng bố hoặc tội phạm có tổ chức, xây dựng được bức tranh chi tiết hơn về hoạt động bên trong các cơ sở quân sự.

Do đó, quân nhân được khuyến nghị sử dụng các ứng dụng này một cách thận trọng, như đặt chế độ riêng tư mặc định, ẩn điểm bắt đầu và kết thúc hành trình, tắt định vị GPS và tránh chia sẻ thông tin có thể liên kết với vị trí làm việc.

Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp, việc duy trì cảnh giác là cần thiết bởi rủi ro thấp không đồng nghĩa với không có rủi ro./.

