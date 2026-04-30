Israel nổi lên trong làn sóng AI khi lợi nhuận Big Tech vượt dự báo

Bốn tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới gồm Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 vượt xa dự báo, cho thấy các khoản đầu tư quy mô lớn vào AI đang bắt đầu phát huy hiệu quả và Israel tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm nghiên cứu và phát triển quan trọng của các tập đoàn này.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh đối với điện toán đám mây và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, quy mô đầu tư hạ tầng phục vụ lĩnh vực này cũng tăng nhanh, với tổng chi tiêu vốn của các doanh nghiệp công nghệ lớn dự kiến đạt khoảng 650 tỷ USD trong năm 2026. Xu hướng này vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, vừa gây sức ép nhất định lên kỳ vọng lợi nhuận và tâm lý nhà đầu tư.

Alphabet ghi nhận doanh thu đạt 109,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ 11 liên tiếp tăng trưởng hai con số. Tập đoàn này hiện duy trì nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, an ninh mạng và xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Microsoft cũng đạt kết quả tích cực với doanh thu 82,9 tỷ USD, tăng 18%. Microsoft là một trong những doanh nghiệp công nghệ có hiện diện nghiên cứu - phát triển lâu năm tại Israel, với các trung tâm tập trung vào bảo mật, điện toán đám mây và AI.

Meta ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm, với doanh thu đạt 56,31 tỷ USD, tăng 33%, lợi nhuận ròng tăng 61%. Tập đoàn này đã đẩy mạnh phát triển các công nghệ AI phục vụ quảng cáo và nội dung số, trong đó có sự tham gia của các nhóm nghiên cứu tại Israel.

Amazon ghi nhận doanh thu 181,5 tỷ USD, vượt kỳ vọng thị trường, với mảng dịch vụ đám mây AWS và quảng cáo đều đạt kết quả cao hơn dự báo. Amazon hiện vận hành các hoạt động công nghệ tại Israel, bao gồm nghiên cứu điện toán đám mây, AI và các giải pháp logistics thông minh.

Các kết quả kinh doanh tích cực cho thấy chiến lược đầu tư vào AI của các tập đoàn công nghệ lớn đang mang lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Israel trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, việc gia tăng mạnh chi tiêu vốn, đặc biệt tại Meta và Alphabet, tiếp tục đặt ra thách thức về hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn và duy trì áp lực đối với thị trường tài chính./.

