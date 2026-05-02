Nam Phi ấn định ngày bầu cử chính quyền địa phương năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã chính thức ấn định ngày 4/11 tới là thời điểm tổ chức cuộc bầu cử chính quyền địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình dân chủ tại quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này.

Thông báo từ Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ việc lựa chọn ngày 4/11/2026 đã được thống nhất sau các phiên thảo luận với Ủy ban Bầu cử độc lập (IEC) và các bên liên quan, nhằm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị về hậu cần và an ninh được triển khai đồng bộ.

Cuộc bầu cử chính quyền địa phương được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, là dịp để cử tri Nam Phi bỏ phiếu lựa chọn đại diện tại hội đồng các thành phố và khu vực đô thị.

Đáng chú ý, đi kèm với tuyên bố trên, Chính phủ Nam Phi cũng đang xem xét phê chuẩn ngày 4/11/2026 là một ngày nghỉ lễ công cộng bổ sung. Đây là tiền lệ phổ biến tại Nam Phi nhằm khuyến khích sự tham gia tối đa của cử tri, đồng thời giúp các điểm bỏ phiếu vận hành thông suốt mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường nhật.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử năm 2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với uy tín của chính phủ liên minh hiện tại, trong bối cảnh các thách thức về hạ tầng điện nước và tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang là những vấn đề cử tri quan tâm hàng đầu.

Tại Nam Phi, chính quyền địa phương là cấp gần dân nhất, chịu trách nhiệm trực tiếp về các dịch vụ cơ bản như điện, nước, vệ sinh và bảo trì đường bộ. Do đó, các cuộc bầu cử này thường có tính cạnh tranh rất cao giữa Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền và các đảng đối lập như Liên minh Dân chủ (DA).

Trước đó, cuộc bầu cử chính quyền địa phương gần nhất vào năm 2021 đã diễn ra trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Với việc ấn định thời điểm sớm hơn một năm, IEC sẽ có thêm thời gian để thực hiện các chiến dịch đăng ký cử tri, đặc biệt là đối với thế hệ cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu./.

