Ai Cập thử nghiệm thành công trồng lúa mỳ bằng nước mặn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập đã đạt được bước đột phá trong việc canh tác lúa mỳ chịu mặn, khi trồng thành công loại cây này bằng nguồn nước có độ mặn cao.

Thử nghiệm nói trên được tiến hành tại khu vực El-Moghra thuộc tỉnh Matrouh ở sa mạc phía Tây Bắc Ai Cập, cách xa sông Nile và không thuận lợi cho việc dẫn nước tưới quy mô lớn.

Nước dùng để tưới lúa là nguồn nước ngầm có độ mặn lên đến 8.000 phần triệu (ppm). Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ nảy mầm cao, khả năng chịu mặn được cải thiện, trong khi năng suất có thể tiếp tục tăng khi áp dụng rộng rãi.

Chất lượng hạt cũng đạt các tiêu chuẩn thông thường, cho thấy tiềm năng về hiệu quả kinh tế khi trồng các cây lương thực trong môi trường có độ mặn cao.

Dự án là một phần trong chương trình cải tạo 1,5 triệu feddan (tương đương khoảng 630.000 ha) đất sa mạc của Ai Cập, nhằm mở rộng diện tích canh tác và giảm áp lực lên nguồn nước hạn chế từ sông Nile.

Ba giống lúa mỳ chịu mặn đã được phát triển thông qua hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Sa mạc (DRC) thuộc Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất, sử dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại nhằm hướng tới khả năng nhân rộng trên quy mô lớn.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nông thôn Ai Cập, ông Amr Abdel Wahab, đánh giá đây là “một thành tựu quan trọng cả về khoa học và ứng dụng,” đồng thời cho biết công ty đang áp dụng các phương pháp dựa trên nghiên cứu nhằm mở rộng sản xuất nông nghiệp trong những điều kiện khó khăn.

Chương trình cải tạo 1,5 triệu feddan đang được triển khai như một phần của chiến lược quốc gia hướng tới phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hiện đại hóa nông nghiệp của Ai Cập./.

