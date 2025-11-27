Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Hội thảo giúp kết nối giữa đội ngũ chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc tận dụng nguồn lực trí thức kiều bào trở thành yếu tố then chốt giúp Việt Nam bắt kịp xu thế. Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho khát vọng chung: xây dựng nền tảng công nghệ tự chủ và bền vững.

Sự kiện, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. Đây đều là những lĩnh vực then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia trong thập kỷ tới. Tại đây, bài toán về chủ quyền số và an ninh dữ liệu được đặt lên hàng đầu.

Trong đó, Ông Thạo Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TORmem (Hoa Kỳ), với hơn 40 năm kinh nghiệm tại Thung lũng Silicon, đã giới thiệu một giải pháp đột phá: Trung tâm dữ liệu tập trung bộ nhớ (Memory-Centric Data Centers) – một sản phẩm “Made in Vietnam” có khả năng tiết kiệm đến 50% tổng chi phí sở hữu so với mô hình nhập khẩu. Giải pháp này không chỉ tối ưu cho xử lý AI mà còn giữ lại giá trị kinh tế ngay tại Việt Nam, tạo nền móng vững chắc cho ngành công nghệ số nội địa.

Ông Thạo Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TORmem (Hoa Kỳ) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh không gian mạng, Phát triển bền vững là mảnh ghép không thể thiếu. Phó Giáo sư Tiến sỹ Hải Minh Dương từ Đại học Quốc gia Singapore đã mang đến một giải pháp công nghệ xanh ấn tượng: vật liệu Aerogel siêu nhẹ được sản xuất từ nhựa phế thải với giá thành chỉ 1,5 USD/kg. Công nghệ này không chỉ giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường mà còn mở ra cơ hội thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao như áo chống cháy hay vật liệu cách âm.

Sự kiện này đã chứng minh một cách sinh động rằng, kết nối trí thức toàn cầu không phải là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược cụ thể và hiệu quả. Thông qua những đóng góp thiết thực của các chuyên gia kiều bào, Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và quan trọng hơn hết là chuẩn bị cho một tương lai tự chủ về công nghệ, hướng đến phát triển bền vững./.

Phó Giáo sư Tiến sỹ Hải Minh Dương - Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)