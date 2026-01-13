Pháp cấp phép cho thuốc giải độc đầu tiên chống khủng bố sinh học

Công ty công nghệ sinh học Fabentech của Pháp vừa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành trong nước đối với Ricimed, một loại thuốc giải độc dựa trên kháng thể đa dòng dùng để điều trị phơi nhiễm ricin - chất độc có mức độ nguy hiểm cao hơn cyanide và có thể gây tử vong nhanh chóng khi xâm nhập vào cơ thể.

Ricimed là thuốc được sử dụng qua đường truyền tĩnh mạch, có phổ tác dụng rộng, được phát triển với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Pháp thông qua Tổng cục Trang bị quốc phòng và Cục Quân y.

Việc được cấp phép lưu hành được đánh giá là một cột mốc quan trọng, bởi rất ít doanh nghiệp công nghệ sinh học có thể tự mình đưa một sản phẩm đến giai đoạn này.

Phát biểu về sự kiện, ông Sébastien Iva, Chủ tịch Ban điều hành Fabentech, cho biết bước tiến này cho phép công ty mở rộng quy mô hoạt động và bảo đảm các hợp đồng trị giá khoảng 20 triệu euro (khoảng 23 triệu USD) đã ký với nhiều Chính phủ châu Âu cũng như với Ủy ban châu Âu. Fabentech hiện cũng đang tiếp xúc với các đối tác tại Trung Đông, châu Á và châu Mỹ nhằm mở rộng thị trường quốc tế cho sản phẩm phục vụ phòng chống khủng bố sinh học.

Trước khi được cấp phép chính thức, Fabentech đã cung cấp hàng nghìn liều thuốc thử nghiệm cho các khách hàng đặc thù, mang lại doanh thu từ 3-4 triệu euro. Trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh sinh học ngày càng gia tăng, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 20 triệu euro ngay trong năm nay. Hiện trên thị trường này chỉ có một số ít doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu là các tập đoàn công nghệ sinh học của Mỹ và châu Âu.

Được thành lập năm 2009, Fabentech đã đầu tư khoảng 40 triệu euro cho nghiên cứu và phát triển. Năm 2024, doanh nghiệp nhận được khoản hỗ trợ 20 triệu euro từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu trong khuôn khổ chương trình HERA Invest của Liên minh châu Âu.

Song song với việc thương mại hóa Ricimed, Fabentech đang chuẩn bị cho một đợt huy động vốn mới dự kiến vào năm 2026 để phát triển các liệu pháp tiếp theo. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại khu công nghệ sinh học Gerland, thành phố Lyon, và đã có cơ sở sản xuất tại Saint-Priest, miền Đông nước Pháp.

Theo lãnh đạo công ty, Fabentech đang nghiên cứu thêm 4 thuốc điều trị mới, trong đó có 2 loại liên quan đến các virus mới nổi có tỷ lệ tử vong cao./.

