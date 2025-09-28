Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bệnh lý tim mạch để quản lý, theo dõi, điều trị tốt hơn, giảm thiểu tỷ lệ tử vong của bệnh lý này.

Thông tin được Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 28/9.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu, chiếm hơn 30% tổng ca tử vong tại Việt Nam. Đây cũng là một trong năm bệnh lý phổ biến, có số lượng bệnh nhân đông nhất hiện nay.

Điều đáng nói, bệnh lý tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa và có diễn tiến phức tạp hơn, khiến cho công tác phòng ngừa và điều trị gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Hiện đội ngũ y bác sỹ Việt Nam đã làm chủ nhiều phương pháp mới trong điều trị bệnh tim mạch như: phẫu thuật lấy huyết khối trong đột quỵ nặng, cấy máy tạo nhịp đồng bộ cho suy tim, triệt đốt bằng sóng radio cho rối loạn nhịp.

Việc chẩn đoán sớm cũng ngày càng chính xác hơn nhờ các thiết bị hiện đại, giúp phát hiện bệnh sớm và định hướng điều trị hiệu quả.

Bác sỹ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết, dựa trên tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Y tế đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu (big data) quốc gia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tim mạch.

Từ các số liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Y tế sẽ có những đề xuất xây dựng các chính sách quốc gia trong phòng ngừa, quản lý, theo dõi, điều trị bệnh lý tim mạch; phân tích được mô hình bệnh tật từng vùng, từng địa phương, tiến tới cá thể hóa từng người bệnh.

Cũng từ đây, sẽ có sự liên thông dữ liệu ở tất cả các tỉnh, thành, giúp người bệnh tim mạch khi chuyển tuyến không phải thực hiện lại các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết, bác sỹ có thể chẩn đoán bệnh nhanh chóng và quan trọng là tiết kiệm được chi phí, thời gian cho người bệnh.

Đặc biệt, việc liên thông dữ liệu từ tuyến trung ương với hệ thống y tế cơ sở (trạm y tế phường, xã) còn nhằm đảm bảo công bằng trong y tế, một bệnh nhân nghèo, yếu thế, ở nơi xa xôi nhất nhưng vẫn có thể được tham khảo ý kiến của các chuyên gia đầu ngành.

Với vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của khu vực phía Nam, Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị mũi nhọn, được chú trọng đầu tư trang thiết bị tiên tiến, tiên phong trong các kỹ thuật cao như can thiệp mạch vành, đặt máy tạo nhịp, điều trị tim bẩm sinh, phình và bóc tách động mạch chủ, mổ tim xâm lấn tối thiểu, ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ thất trái…

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nêu cao tính đột phá, đặc biệt triển khai ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm, sàng lọc, điều trị bệnh lý tim mạch, đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu tim mạch quốc gia.

Hội nghị Khoa học Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 5 thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự gồm 1 phiên toàn thể và 8 phiên chuyên đề với hàng trăm báo cáo chất lượng đến từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch.

Các phiên chuyên đề tập trung báo cáo các thành tựu cũng như cập nhật những tiến bộ trong quản lý, theo dõi, điều trị bệnh lý tim mạch mới nhất như: Quản lý bệnh tim mạch trong kỷ nguyên số, Tiến bộ toàn diện trong phẫu thuật tim mạch; ECMO trong chiến lược điều trị bệnh tim mạch; Phẫu thuật tim ít xâm lấn; Chiến lược cá thể hóa trong điều trị bệnh tim mạch…/.

