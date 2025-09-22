Ninh Bình phát huy giá trị chứng tích sinh học cách đây gần 13.000 năm

Phát hiện bộ xương người có niên đại gần 13.000 năm ở Ninh Bình góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa, sự thích ứng và tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, các nhà khoa học thuộc Dự án khảo cổ học SUNDASIA, Trường Đại học Queen's Belfast, Bắc Ireland, Vương quốc Anh đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học đặc biệt quý giá về một bộ xương người có niên đại gần 13.000 năm tại tỉnh Ninh Bình.

Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa, sự thích ứng và tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên khu vực Đông Nam Á.

Vị trí phát hiện bộ xương là tại hang Thung Bình 1 nằm ở vị trí lưng chừng một ngọn núi thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện một bộ xương người đàn ông cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi. Bộ hài cốt được bảo tồn đặc biệt tốt, được các nhà nghiên cứu xác định có niên đại cách đây gần 13.000 năm.

Theo các nhà khoa học, phát hiện quan trọng này mang lại các bằng chứng mới, cái nhìn mới trong lĩnh vực khảo cổ học, cổ nhân học, di truyền học và tương tác xã hội của cộng đồng cư dân thời tiền sử ở Việt Nam và Đông Nam Á./.