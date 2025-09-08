Ngày 7/9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết các nhà khoa học trong khuôn khổ Dự án SUNDASIA đã phát hiện bộ xương người cổ trong hang Thung Bình 1 thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

Bản tin 60s ngày 8/9/2025 gồm những nội dung sau:

Hé lộ bí mật khi phát hiện bộ xương người 13.000 năm tuổi tại Tràng An.

Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng lợi nhuận 'vì kẹo Kera đắt khách'

Cận cảnh “siêu trăng máu” hiếm có khiến người dân trắng đêm theo dõi.

Xác minh clip bác sỹ nha khoa bị tố hành hung khách hàng.

Cảnh báo rủi ro từ các nhóm VIP chứng khoán, tiền ảo.

Hy Lạp tung gói khuyến sinh 1,8 tỷ USD vì dân không chịu đẻ.

Hàn Quốc đưa lao động bị bắt tại Mỹ về nước.

Nga thay đổi chiến thuật trong cuộc tấn công Ukraine./.