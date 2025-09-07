Hàn Quốc: Hoàn tất đàm phán với Mỹ đưa lao động bị bắt giữ về nước

Ngày 7/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kang Hoon Sik, cho biết nước này đã hoàn tất đàm phán với Mỹ về việc đưa hàng trăm công dân Hàn Quốc về nước sau khi những người này bị bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ở bang Georgia.

Theo hãng tin Yonhap, ông Kang Hoon Sik đưa ra thông báo trên tại cuộc họp phối hợp giữa Chính phủ và đảng Dân chủ (DP) cầm quyền.

Ông nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc sẽ cử một chuyến bay thuê bao tới Mỹ để đưa những lao động này về nước ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ phối hợp thúc đẩy các biện pháp cải thiện hệ thống cấp thị thực cho lao động Hàn Quốc sang Mỹ làm việc để ngăn ngừa các vụ việc tái diễn.

Trước đó, hôm 4/9, cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và khám xét công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của HL-GA Battery Co. tại bang Georgia, bắt giữ hàng trăm người. Đây là cơ sở liên doanh giữa hai công ty của Hàn Quốc là Hyundai Motor Group và LG Energy Solution Ltd.

Giới chức Mỹ cho biết đây là kết quả của cuộc điều tra hình sự đối với các hoạt động tuyển dụng lao động bất hợp pháp.

Phát biểu trong cuộc họp khẩn 2 ngày sau đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun xác nhận có hơn 300 trong số 457 người bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ là công dân Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lập tức chỉ đạo các quan chức nhanh chóng giải quyết vấn đề, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân Hàn Quốc cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc đang đầu tư tại Mỹ.

Hàn Quốc và Mỹ gần đây đã đạt được thỏa thuận thương mại quy mô lớn về việc giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Hàn Quốc và việc Seoul triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ./.

