Hàn Quốc họp khẩn về vụ Mỹ bắt giữ hơn 300 người lao động nước này

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết ông đang cân nhắc đến Mỹ để thảo luận với chính quyền của Tổng thống Donald Trump về vụ việc hàng trăm công dân Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ở Georgia.



Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp, Bộ trưởng Cho Hyun xác nhận hơn 300 trong số 457 người bị bắt giữ là công dân Hàn Quốc. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thảo luận về việc cử một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đến hiện trường ngay lập tức, và nếu cần thiết, ông sẽ đích thân tới Washington để hội đàm với chính quyền Mỹ.



Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo các quan chức nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, nhấn mạnh rằng quyền và lợi ích của công dân Hàn Quốc cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ không được phép bị xâm phạm.



Vụ việc xảy ra khi cơ quan chức năng Mỹ ngày 4/9 thực thi lệnh khám xét tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của HL-GA Battery Co., một liên doanh giữa Hyundai Motor Co. và LG Energy Solution Ltd., ở Bryan County, Georgia. Giới chức Mỹ mô tả vụ đột kích là một cuộc điều tra hình sự đối với các hoạt động tuyển dụng lao động bất hợp pháp.



Tổng thống Donald Trump cho biết những người bị bắt là "người nhập cư bất hợp pháp" và các quan chức di trú đang làm đúng nhiệm vụ. Về phần mình, công ty HL-GA Battery Co. thông báo đang hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và đã tạm dừng việc xây dựng để hỗ trợ cuộc điều tra./.

Những khó khăn về quyền cư trú của trẻ em di cư không có giấy tờ ở Hàn Quốc Trẻ di cư không giấy tờ tại Hàn Quốc khi lớn lên bắt buộc phải học đại học nếu muốn cư trú tại đây, nhưng họ bị hạn chế trong quyền tiếp cận học bổng, khoản vay ngân hàng và công việc bán thời gian.

