Mỹ: Bang California yêu cầu công khai thông tin về an toàn Trí tuệ Nhân tạo

Ngày 29/9, Thống đốc California (Mỹ), ông Gavin Newsom đã ký ban hành luật cấp bang, được gọi là SB 53, yêu cầu nhà phát triển ChatGPT là công ty OpenAI, cũng như các công ty lớn khác phải công khai cách họ giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn từ các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiên tiến của mình.

Bang California là nơi đặt trụ sở của các công ty AI hàng đầu, như OpenAI, Google của Alphabet, Meta Platforms, Nvidia và Anthropic.

Với đạo luật này, Thống đốc Newsom muốn dẫn đầu trong việc quản lý một ngành công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế của bang mình.

Trong thông cáo báo chí, ông Newsom cho biết: "California đã chứng minh rằng chúng ta có thể thiết lập các quy định để bảo vệ cộng đồng của mình, đồng thời đảm bảo rằng ngành công nghiệp AI tiếp tục phát triển mạnh mẽ."

Văn phòng Thống đốc Newsom cho biết luật trên đã lấp vào khoảng trống do Quốc hội Mỹ chưa thông qua luật AI rộng rãi, cũng như cung cấp mô hình để cả nước noi theo.

Theo ông Newsom, nếu các tiêu chuẩn liên bang được áp dụng, cơ quan lập pháp bang nên "đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn đó, đồng thời duy trì tiêu chuẩn cao được thiết lập bởi luật SB 53."

Năm 2024, ông Newsom đã phủ quyết nỗ lực đầu tiên của bang California về luật AI, vốn vấp phải sự phản đối dữ dội từ ngành công nghiệp. Dự luật này yêu cầu các công ty chi hơn 100 triệu USD để thuê kiểm toán viên bên thứ 3 hằng năm xem xét các đánh giá rủi ro của các mô hình AI của họ, đồng thời cho phép bang áp dụng các hình phạt lên tới hàng trăm triệu USD.

Luật mới yêu cầu các công ty có doanh thu trên 500 triệu USD phải đánh giá rủi ro công nghệ tiên tiến của mình, nguy cơ chúng thoát khỏi sự kiểm soát của con người hoặc hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học và công khai những đánh giá này với công chúng. Luật cho phép phạt tiền lên đến 1 triệu USD mỗi lần vi phạm.

Đồng sáng lập công ty AI Anthropic, ông Jack Clark đánh giá luật này là "một khuôn khổ vững chắc, cân bằng giữa an toàn công cộng với sự đổi mới liên tục."

Ngành công nghệ thông tin vẫn hy vọng vào một khuôn khổ liên bang thay thế luật bang California, cũng như các luật tương tự được ban hành gần đây tại bang Colorado và New York./.

