OpenAI và các “ông lớn” công nghệ xây 5 trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo

Ngày 23/9, ba doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ là OpenAI, Oracle và SoftBank đã chính thức công bố kế hoạch xây dựng thêm 5 trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI) mới tại Mỹ, trong khuôn khổ dự án Stargate đầy tham vọng với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 500 tỷ USD.

Dự án Stargate - một sáng kiến do khu vực tư nhân dẫn đầu - được khởi động từ tháng 1/2025 sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu. Đây là một phần trong chiến lược đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về hạ tầng AI toàn cầu.

Theo công bố, OpenAI-đơn vị phát triển ChatGPT - sẽ phối hợp với Oracle xây dựng 3 trung tâm dữ liệu mới tại hạt Shackelford (bang Texas), hạt Dona Ana (bang New Mexico) và một địa điểm chưa tiết lộ ở khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Bên cạnh đó, hai trung tâm khác sẽ được xây dựng tại Lordstown (bang Ohio) và hạt Milam (bang Texas) do OpenAI, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản và một công ty liên kết với SoftBank thực hiện.

Các trung tâm dữ liệu mới này, cùng với dự án mở rộng cơ sở hiện tại của Oracle và OpenAI ở thành phố Abilene, Texas và các dự án đang triển khai với CoreWeave, sẽ nâng tổng công suất điện năng của Stargate lên gần 7 gigawatt, tương ứng với hơn 400 tỷ USD đầu tư trong vòng 3 năm tới.

Mục tiêu cuối cùng của dự án Stargate là đạt tổng công suất 10 gigawatt cho hạ tầng trung tâm dữ liệu AI. Dự kiến, các dự án trung tâm dữ liệu mới sẽ tạo ra khoảng 25.000 việc làm trực tiếp tại các địa phương.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/9, Tổng Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman, nhấn mạnh: “Trí tuệ nhân tạo chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu chúng ta xây dựng được cơ sở hạ tầng điện toán đủ mạnh để vận hành nó.”

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Nvidia, công ty cung cấp chip hàng đầu thế giới cho AI, tuyên bố sẽ đầu tư lên tới 100 tỷ USD vào OpenAI và cung cấp chip trung tâm dữ liệu cho các dự án của công ty.

OpenAI cùng với đối tác chiến lược Microsoft hiện đang nằm trong nhóm các tập đoàn công nghệ tiên phong rót hàng tỷ USD vào phát triển các trung tâm dữ liệu AI, nhằm phục vụ các dịch vụ như ChatGPT và Copilot./.