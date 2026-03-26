Các nước Arab cảnh báo đáp trả Iran giữa căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Ngày 25/3, liên minh 6 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Jordan - đã đồng loạt phát đi một bản tuyên bố chung lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran và kêu gọi Tehran ngừng “ngay lập tức và vô điều kiện” các cuộc tấn công hoặc đe dọa đối với các nước láng giềng.

Đáng chú ý, trong tuyên bố chung, các quốc gia này nhấn mạnh bảo lưu “quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định” của mình.

Ngoài ra, tuyên bố cũng yêu cầu chính quyền Iraq phải ngay lập tức dập tắt các cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang đang sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp tấn công các quốc gia khu vực.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong một phát biểu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã mô tả cuộc chiến tranh Iran là một “thảm họa” kinh tế, khẳng định Berlin “sẵn sàng đảm bảo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.”

Nhắc lại quan điểm của Berlin về việc không muốn bị cuốn vào cuộc chiến không phải của Đức, Bộ trưởng Pistorius cho biết khi có một lệnh ngừng bắn, nước này sẽ tham gia thảo luận về “mọi hoạt động để đảm bảo hòa bình và đặc biệt là tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.”

Liên quan đến tình hình tại Vùng Vịnh, việc sơ tán các thủy thủ đang là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh căng thẳng ảnh hưởng đến vận tải biển ở khu vực.

Ngày 25/3, một hiệp hội ngành vận tải biển Nhật Bản kêu gọi chính phủ sớm tìm ra cách giúp đỡ 45 tàu của nước này mắc cạn trong Vịnh Persian.

Hiệp hội Chủ tàu Nhật Bản cho biết thủy thủ đoàn của các tàu có đủ lương thực, nước uống, nhiên liệu, và có thể liên lạc bất cứ lúc nào thông qua liên lạc vệ tinh; song chính phủ cần thu thập thông tin về những biện pháp có thể thực hiện để cho phép các tàu Nhật Bản rời khỏi vùng Vịnh.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cho biết tổ chức chuyên trách về an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường này đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán để thiết lập một khuôn khổ sơ tán cho khoảng 20.000 thủy thủ vô tội bị mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu ở khu vực Vịnh.

Nhận định rằng tác động của xung đột đang vượt xa lĩnh vực vận tải biển, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và đẩy giá năng lượng lên cao, cuối cùng làm tăng chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới, ông Dominguez nhấn mạnh rằng đối thoại và ngoại giao vẫn là giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz./.

