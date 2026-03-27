Năng lực tiếng Anh của giới trẻ Việt Nam được cải thiện, xếp hạng 64 toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số Thông thạo Tiếng Anh toàn cầu (EF EPI) 2025, Việt Nam đạt 500 điểm, xếp thứ 64 thế giới, tăng so với năm trước và trở lại nhóm “trung bình”. Kết quả này phản ánh xu hướng cải thiện năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 26-30 ghi nhận mức điểm cao nhất, cho thấy sự chuyển biến tích cực của lực lượng lao động trẻ.

Về khu vực, Singapore, Malaysia và Philippines tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, trong khi Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách. Việt Nam đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực./.