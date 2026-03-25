Anh đề xuất hội nghị quốc tế giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz

Anh đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang và đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 25/3, London đã đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm thảo luận việc đảm bảo an toàn hàng hải và khôi phục lưu thông qua eo biển này. Hội nghị có thể được tổ chức tại London hoặc Portsmouth, với mục tiêu hình thành một liên minh quốc tế đủ sức “mở một hành lang an toàn” cho tàu thương mại.

Hiện đã có hơn 30 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Đức, đã ký tuyên bố chung cam kết phối hợp bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn của châu Âu trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng quy mô toàn cầu.

Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng có cuộc điện đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì eo biển Hormuz mở cửa đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này đang bị Iran kiểm soát chặt. Phía Mỹ xác nhận hai bên đã thảo luận sâu về tầm quan trọng của việc giữ Hormuz thông suốt.

Trong khi đó, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ ủng hộ giảm leo thang và khôi phục hòa bình sớm, đồng thời khẳng định việc đảm bảo Hormuz “mở, an toàn và tiếp cận được” là lợi ích thiết yếu của toàn thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump là một phần trong chuỗi hoạt động ngoại giao dày đặc của Thủ tướng Modi trong hơn một tuần qua, nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng thiết yếu cho Ấn Độ và bảo vệ công dân nước này tại khu vực Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nỗ lực bảo vệ tuyến vận tải này đang đối mặt với những thách thức cực kỳ lớn, thậm chí khó khăn hơn nhiều so với chiến dịch tại Biển Đỏ trước đó.

Các chuyên gia an ninh hàng hải nhận định việc hộ tống tàu qua Hormuz sẽ phức tạp hơn nhiều so với Biển Đỏ. Đáng chú ý, không gian tác chiến tại Hormuz hạn chế hơn, khiến tàu chiến khó cơ động, trong khi khoảng cách từ bờ biển Iran tới tuyến hàng hải rất gần, cho phép các đòn tấn công được triển khai chỉ trong vài phút.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh Hormuz tiếp tục bị kiểm soát, các nỗ lực ngoại giao giữa các cường quốc sẽ đóng vai trò then chốt nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với kinh tế thế giới./.

