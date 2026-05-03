Iraq khởi công đường ống Basra–Haditha, tìm lối xuất khẩu dầu thay thế

Iraq đã bắt đầu triển khai dự án đường ống dẫn dầu nối Basra với Haditha dài khoảng 700 km có công suất 2,5 triệu thùng/ngày, nhằm đa dạng hóa hạ tầng năng lượng.

Hoàng Nhương
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Iraq đã bắt đầu triển khai dự án đường ống dẫn dầu nối Basra với Haditha trong nỗ lực mở rộng các tuyến xuất khẩu mới khi nước này tìm cách đa dạng hóa hạ tầng năng lượng.

Đường ống dài khoảng 700 km có công suất 2,5 triệu thùng/ngày này được thiết kế để vận chuyển dầu thô từ miền Nam Iraq ra các tuyến xuất khẩu qua Baniyas (Syria), Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) và Aqaba (Jordan), đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu ở khu vực miền Nam, Trung và Bắc Iraq.

Trong thông báo ngày 2/5, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, khoảng 1,5 tỷ USD đã được phân bổ cho dự án. Thời điểm hoàn thành "dự án chiến lược đặc biệt quan trọng" này phụ thuộc vào việc bố trí thêm ngân sách trong thời gian tới.

Xuất khẩu dầu của Iraq, vốn đạt trung bình khoảng 3,4 triệu thùng/ngày trước xung đột, đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Trong tháng 3, Baghdad đã nối lại việc vận chuyển dầu từ các mỏ ở tỉnh Kirkuk (cách Baghdad hơn 230km về phía Bắc) tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sau thỏa thuận với chính quyền khu tự trị Kurdistan.

Một phần dầu cũng được xuất khẩu qua các cảng của Syria. Không chỉ Iraq, các quốc gia Trung Đông khác cũng đang đẩy mạnh phát triển các tuyến vận chuyển thay thế nhằm tránh phụ thuộc vào Strait of Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược gần như bị gián đoạn kể từ khi xung đột Iran bùng phát ngày 28/2.

Saudi Arabia (Arập Xêút) đang sử dụng tuyến đường ống Đông - Tây nối Abqaiq với Yanbu bên bờ Biển Đỏ, trong khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vận hành đường ống từ Habshan (Abu Dhabi) tới cảng Fujairah để duy trì xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)
