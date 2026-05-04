Bức tranh thị trường than của Trung Quốc năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thị trường than của Trung Quốc trong năm 2026 được dự báo sẽ duy trì trạng thái cân bằng tổng thể giữa cung và cầu, khi nguồn cung tiếp tục ở mức cao trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ.



Hiệp hội Công nghiệp Than Trung Quốc cho biết than đá hiện vẫn đóng vai trò bảo đảm nền tảng trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc và chiếm hơn 50% tổng nhu cầu. Trong quý 1 vừa qua, sản lượng than nguyên khai của các doanh nghiệp quy mô lớn tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, duy trì xu hướng ổn định trên nền cao.



Về triển vọng năm 2026, nhu cầu than trong ngành điện dự kiến tăng nhẹ, ngành thép cơ bản ổn định hoặc giảm nhẹ, trong khi nhu cầu từ ngành vật liệu xây dựng giảm nhẹ.

Ngược lại, lĩnh vực hóa chất từ than tiếp tục ghi nhận mức tăng. Ở chiều cung, các doanh nghiệp than sẽ điều chỉnh linh hoạt sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời bảo đảm nguồn cung than cho phát điện. Một số dự án khai thác mới và mở rộng công suất dự kiến sẽ đi vào hoạt động, góp phần gia tăng sản lượng tại các địa phương trọng điểm như Tân Cương, Thiểm Tây, Nội Mông và Sơn Tây.



Tiêu thụ than được dự báo tăng nhẹ trong năm nay trong bối cảnh nguồn cung duy trì ở mức cao, nhập khẩu và tồn kho lớn, qua đó giữ ổn định cân bằng thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý cần theo dõi tác động từ biến động thị trường năng lượng quốc tế và các yếu tố thời tiết cực đoan có thể gây biến động cục bộ theo khu vực và thời điểm.



Trong dài hạn, bước sang giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, vai trò bảo đảm và điều tiết hệ thống của than và điện than vẫn tiếp tục được nhấn mạnh.

Ngành than Trung Quốc dự kiến tập trung tối ưu hóa cơ cấu công suất, thúc đẩy sản xuất thông minh, linh hoạt và tăng cường năng lực dự trữ nhằm nâng cao khả năng điều tiết cung ứng./.

