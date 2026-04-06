Vận tải bằng đường biển không ổn định, Nga giảm xuất khẩu than luyện kim

Trong bối cảnh hoạt động vận tải bằng đường biển không ổn định do xung đột ở Trung Đông, một số nhà xuất khẩu than luyện kim của Nga đã bắt đầu rút lại các đề nghị thương mại để tránh phát sinh thêm chi phí vận chuyển.

Theo NEFT Research, giá than cốc Kuzbass loại GZh đã tăng tại Trung Quốc trong tuần cuối tháng Ba lên mức 150-160 USD/tấn, CFR (giá hàng hóa+cước vận chuyển) do hầu hết các nhà xuất khẩu Siberia rút lại các đề nghị giao dịch. Vào giữa tháng 3/2026, giá loại than này là 110-140 USD/tấn.

Tình trạng rút lại các đề nghị giao dịch là do giá cước vận chuyển cao và biến động khó lường tại Trung Đông.

Theo ông Alexander Kotov, đối tác tư vấn tại NEFT Research, một số nhà sản xuất than đang từ chối tham gia các thỏa thuận để tránh các chi phí logistics bổ sung và khó dự đoán. Sự biến động trong giá cước than cũng phụ thuộc vào thời gian xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Giám đốc Nhóm Xếp hạng Doanh nghiệp tại Cơ quan Xếp hạng Tín dụng Quốc gia, Nariman Teiketaev, thừa nhận rằng nếu các hạn chế về logistics tiếp tục kéo dài, giá than cốc cao cấp (CFR Trung Quốc) có thể đạt mức 180-200 USD/tấn.

Trong điều kiện này, ông cho rằng các nhà xuất khẩu có tuyến vận chuyển ngắn đến các cảng Viễn Đông, cũng như những nhà xuất khẩu sở hữu đội tàu riêng hoặc có hợp đồng vận chuyển dài hạn với chi phí cố định, sẽ giành được lợi thế cạnh tranh.

Như ông Kotov lưu ý việc hạn chế nguồn cung quá mức tạo ra nguy cơ thiếu hụt than luyện kim ở các khu vực phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu bằng đường biển, chẳng hạn như Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, những nước đã tích cực tăng cường mua nguyên liệu thô của Nga kể từ đầu năm nay. Theo ông, người mua có thể buộc phải khẩn trương tìm kiếm các lựa chọn thay thế, ví dụ như ở Australia, nơi giá cả đã tăng đáng kể.

Theo NEFT Research, vào cuối tháng 3 nhu cầu ổn định từ Ấn Độ, được xác nhận bằng các hợp đồng mới, đã đẩy giá than luyện kim của Nga tăng cao tại các cảng phía Tây.

Từ ngày 23-27/3, giá than bán cứng loại Zh tại các cảng thuộc lưu vực Biển Azov-Biển Đen đã tăng 1,5% lên 141,7 USD/tấn (giá FOB). Giá tại các cảng Baltic tăng 0,8% lên 131,7 USD/tấn (FOB). Ngược lại, tại Viễn Đông, giá giảm 2% xuống còn 149 USD/tấn (giá FOB), theo NEFT Research.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Mysteel lưu ý tình hình thị trường thuận lợi đã thúc đẩy hơn 500 công ty khai thác than Trung Quốc tăng sản lượng trung bình hàng ngày vào cuối tháng Ba. Tuy nhiên, nhu cầu than cốc phục hồi chậm hơn nhiều, tạo ra nguy cơ dư cung trên thị trường Trung Quốc, theo nhận định của Mysteel./.

