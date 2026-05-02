Đức: Chính sách giảm thuế nhiên liệu hiệu quả, giá xăng dầu hạ nhiệt

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chính sách giảm thuế nhiên liệu của Chính phủ Liên bang Đức chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5 đã nhanh chóng tác động tới thị trường, kéo giá xăng dầu giảm rõ rệt tại nhiều địa phương, dù mức giảm về trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Câu lạc bộ Ôtô Đức (ADAC), ngay trong buổi sáng 1/5, giá xăng Super E10 tại nhiều trạm trên cả nước đã giảm xuống dưới ngưỡng 2 euro (61.700 VND)/lít, đặc biệt tại các thành phố lớn như Munich, Berlin và Hamburg.

Tại Munich, giá E10 thậm chí có thời điểm xuống dưới 1,90 euro/lít, trong khi hơn một nửa số trạm xăng ghi nhận giá diesel cũng giảm dưới 2 euro.

Chính sách giảm thuế năng lượng đối với xăng và dầu diesel dự kiến được duy trì đến hết tháng 6/2026 nhằm giảm áp lực chi phí cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, ông Christian Laberer, chuyên gia thị trường nhiên liệu của ADAC, cho rằng không nên kỳ vọng giá nhiên liệu giảm đột biến. Kinh nghiệm từ năm 2022 cho thấy giá sẽ giảm dần theo thời gian thay vì giảm mạnh ngay lập tức.

Các chuyên gia cho rằng giá nhiên liệu khó có thể quay trở lại mức trước khi xảy ra xung đột với Iran. Trước thời điểm này, giá trung bình xăng E10 tại Đức chỉ khoảng 1,78 euro/lít, thấp hơn đáng kể so với mức hiện tại.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đối mặt một số rủi ro ngắn hạn về nguồn cung do các trạm xăng giảm tồn kho trước khi chính sách có hiệu lực, cộng với yếu tố nghỉ lễ và cuối tuần có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Việc giảm thuế nhiên liệu bước đầu đã góp phần hạ nhiệt áp lực giá năng lượng tại Đức, song tác động tổng thể vẫn bị hạn chế bởi bối cảnh địa chính trị phức tạp và xu hướng giá dầu toàn cầu ở mức cao./.

​