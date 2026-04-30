Giá vàng ngày 30/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Cụ thể, vào lúc 1h14 sáng 30/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 4.528,17 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên giảm 1% xuống 4.561,50 USD/ounce.



Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định sự bất đồng trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất đã gây áp lực lớn đối với giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.



Bên cạnh áp lực từ Fed, thị trường vàng còn chịu tác động từ nỗi lo lạm phát khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do cuộc xung đột tại Trung Đông. Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada tại City Index và FOREX.com nhận định triển vọng của kim loại quý này khá "mờ mịt" khi hai bên chưa có dấu hiệu nhượng bộ.



Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 1 năm nay tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sức mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng miếng bất chấp nhu cầu vàng trang sức sụt giảm 23%.



Tại Việt Nam, ngày 30/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 163,00-166,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

