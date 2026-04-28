Giá vàng mất đà, chạm đáy 3 tuần khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Trong phiên giao dịch chiều 28/4, giá vàng thế giới đã lùi về mức thấp nhất trong vòng ba tuần do giá dầu thô leo thang và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc.

Giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống còn 4.628,63 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 7/4 vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ Việt Nam). Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2026 tại Mỹ cũng giảm 1,1% xuống còn 4.642,90 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường đang đổ dồn vào xung đột tại Trung Đông.

Theo quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump tỏ ra không hài lòng với đề xuất mới nhất từ phía Iran, làm dập tắt hy vọng về một giải pháp chấm dứt xung đột vốn đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Do tuyến đường vận tải hàng hóa chiến lược là eo biển Hormuz vẫn hầu như bị đóng cửa, giá dầu thô duy trì ở mức cao trên 110 USD/thùng, thúc đẩy đồng USD tăng giá.

Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, điều này dẫn tới khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại khiến các tài sản sinh lời (như trái phiếu hay tiền gửi) trở nên hấp dẫn hơn, từ đó làm giảm sức hút của kim loại quý này.

Chuyên gia phân tích Edward Meir tại Marex nhận định rằng yếu tố địa chính trị đang là động lực chính dẫn dắt thị trường. Ông cho rằng chỉ khi một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được ký kết khiến đồng USD yếu, giá vàng mới có cơ hội bứt phá đi lên.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này và chỉ cân nhắc cắt giảm vào cuối năm khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giảm 3% xuống 73,23 USD/ounce, bạch kim giảm 1,5% xuống còn 1.953,50 USD/ounce, trong khi palladium giảm 2,1% xuống 1.445,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 15 phút phiên 28/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 164,50- 167,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

