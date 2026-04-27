Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, giá dầu trên thị trường châu Á tăng cao hơn

Trong phiên giao dịch chiều 27/4, giá dầu tại thị trường châu Á tăng cao hơn, khi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, làm dấy lên lo ngại về tình trạng đứt gãy nguồn cung kéo dài tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,6% lên 108,02 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,4% lên 96,68 USD/thùng.

Giá dầu đi lên giữa bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran rơi vào đình trệ. Dù một số báo cáo cho biết Iran đã đưa ra đề xuất mới liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, nhưng các bên vẫn chưa đạt được bước tiến cụ thể.

Trong khi đó, eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu và khí đốt toàn cầu, vẫn trong tình trạng hạn chế lưu thông, với rất ít tàu chở năng lượng qua lại. Tình trạng này tạo ra một "điểm nghẽn" vật chất đối với nguồn cung, đẩy chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải lên cao.

Chuyên gia Michael Brown từ tập đoàn tài chính Pepperstone nhận định, thị trường đang bước vào một tuần lễ đặc biệt bận rộn với hàng loạt sự kiện địa chính trị đan xen với các quyết định chính sách từ nhóm G10 và báo cáo thu nhập của các tập đoàn công nghệ lớn.

Về triển vọng thị trường, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent cuối năm từ 80 USD/thùng lên 90 USD/thùng, dựa trên giả định hoạt động xuất khẩu vùng Vịnh sẽ bình thường hóa vào cuối tháng 6 tới.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng đưa ra cảnh báo về khả năng giá dầu sẽ tăng theo mô hình phi tuyến tính nếu lượng dự trữ sụt giảm xuống mức thấp báo động, một trạng thái chưa từng xuất hiện trong vài thập kỷ qua.

Chuyên gia Fawad Razaqzada từ công ty môi giới Forex.com nhận định rủi ro về một đợt tăng giá mạnh hơn vẫn hiện hữu nếu căng thẳng leo thang thành xung đột mở.

Trong bối cảnh chưa có một bước đột phá thực chất nào trong đàm phán, kịch bản giá dầu Brent vượt mốc 110 USD/thùng đang trở nên khả thi hơn.

Hiện nay, các nhà giao dịch đang tiếp tục theo dõi sát sao lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khi các nhà hoạch định chính sách có thể duy trì lãi suất ở mức cao để đối phó với áp lực lạm phát từ giá năng lượng./.

Giá dầu tăng trở lại khi eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/4, giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm tăng tới 2,5%, lên mức 107,97 USD/thùng, còn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh ngưỡng 96 USD/thùng.

​