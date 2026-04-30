Kinh tế

Kinh doanh

Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết ngày 30/6/2026 nhằm ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Ngày 9/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023, thời gian áp dụng đến hết ngày 30/4/2026.

Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP nêu rõ: Kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (Loại khác) là 0%. (*)

Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại (*) nêu trên và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP (nếu có) về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

*Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-СР ngày 9/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thuế nhập khẩu #xăng dầu #giảm thuế #giảm thuế xăng dầu 0%
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 70 - BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG

ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng ngày 30/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định sự bất đồng trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất đã gây áp lực lớn đối với giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.