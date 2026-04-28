Siết bảo vệ môi trường nhiệt điện, bảo đảm huy động điện các tháng cao điểm mùa khô

Các nhà máy nhiệt điện rà soát toàn diện hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát vận hành và phòng ngừa rủi ro, nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường; không ảnh hưởng huy động các tổ máy trong cao điểm mùa khô.

Hùng Võ
Siết bảo vệ môi trường nhiệt điện, bảo đảm huy động điện các tháng cao điểm mùa khô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ngày 28/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 4187/BNNMT-MT gửi các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước, đề nghị thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thực hiện rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị, hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải.

Trong đó, các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện lưu ý chủ động rà soát hệ thống xử lý khí thải nhằm phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường có thể dẫn tới nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

Trên cơ sở rà soát, các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện kiểm tra tổng thể tình trạng hệ thống xử lý khí thải, kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp (nếu có), các hư hỏng khác và có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, hóa chất, thiết bị đối với hệ thống xử lý khí thải theo hướng chủ động, ưu tiên thực hiện trước mùa khô, đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa;” ưu tiên thực hiện các giải pháp có thể triển khai ngay, không làm gián đoạn vận hành các tổ máy phát điện.

Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện xem xét, lựa chọn, kết hợp thực hiện một số biện pháp cụ thể đối với công tác vận hành tổ máy phát điện và hệ thống xử lý bụi, khí thải như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là các chỉ tiêu kỹ thuật về hàm lượng lưu huỳnh, tro, độ ẩm trong than; duy trì và tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt, bảo đảm hiệu suất cháy ổn định, hạn chế dao động tải.

Đặc biệt, để tăng cường khả năng vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải, giảm thiểu nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ về các thông số ô nhiễm trong khí thải phù hợp để chủ động điều chỉnh tỷ lệ thành phần nhiên liệu, chế độ vận hành của tổ máy; kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng, hiệu suất hoạt động của các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải.

Ngoài ra, đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp có yêu cầu chi phí đầu tư lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô và các năm tiếp theo./.

Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng từ xe năng lượng mới, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên chiến lược.

