Nhiều địa phương miền núi Nghệ An thiệt hại nặng do dông lốc và mưa đá

Chiều 3/5, trên địa bàn nhiều địa phương miền núi Nghệ An như xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Nhần Hòa… bất ngờ xảy ra dông lốc kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

Thống kê ban đầu tại xã Nhân Hòa, mưa đá, dông lốc, sét, cũng gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.

Đặc biệt, dông lốc kèm sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy mía trên địa bàn. Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn khoảng 7-8 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Tại xã Thành Bình Thọ dông lốc, mưa đá lớn làm tốc mái, hư hỏng 193 nhà dân, 1 nhà văn hóa thôn ước tính hơn 6 tỷ đồng. Cầu cây Mít bắc qua Sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30 cm.

Nhiều diện tích cây màu, lúa đang thời chín bị đổ sập ảnh hưởng đến năng suất; trong đó, hơn 112 ha lúa, 20 ha ngô bị gãy đổ hư hại trên 70%, ước tính trên 3,7 tỷ đồng.

Trước tình hình xảy ra dông lốc, Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ yêu cầu các thôn, bản khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà cửa, công trình và cây trồng, báo cáo nhanh về Ủy ban Nhân dân xã.

Bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình Thọ, Ngô Thị Huyền, cho biết chính quyền cũng khuyến cáo nông dân chủ động gia cố nhà cửa, thu dọn, khắc phục diện tích hoa màu bị ảnh hưởng để giảm tổn thất./.

