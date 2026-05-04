Dông lốc, mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại

Sáng 4/5, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An cho biết, đêm 3 rạng sáng 4/5, các đợt thiên tai cực đoan gồm dông lốc và mưa đá đã quét qua nhiều huyện miền núi tỉnh Nghệ An, khiến 750 nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu hư hỏng và gây ra sự cố tràn 2.000 tấn mật mía.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm xã Thành Bình Thọ, Quỳ Châu, Mường Ham, Tân Phú, Nhân Hòa, Nam Đàn, Thiên Nhẫn, Quỳ Hợp, Mậu Thạch, Thông Thụ, Nghĩa Hành, Quế Phong, Nghĩa Đồng.

Thống kê thiệt hại sơ bộ đến trưa 9 giờ ngày 4/5, tỉnh có 750 căn nhà bị hư hại; trong đó, có 1 nhà tại xã Quỳ Hợp bị đổ sập, 33 nhà hư hỏng nặng từ 30-70% và 603 nhà bị tốc mái. Nặng nhất là xã Mậu Thạch 366 nhà và xã Thành Bình Thọ 193 nhà).

Ngoài nhà dân thì một số công trình công cộng cũng bị hư hại: 1 nhà văn hóa thôn bị tốc mái, 2 dàn năng lượng mặt trời tại trường học và 27 cột điện hạ thế bị gãy đổ, gây gián đoạn thông tin và điện lưới cục bộ. Cầu cây Mít (xã Thành Bình Thọ) bị lệch mố cầu 30 cm; sạt lở 200 m đường nội đồng tại xã Mường Ham. Ngoài ra, 50 m bờ kè chống lũ tại xã Mường Ham bị gãy sập hoàn toàn.

Mưa đá và dông lốc cũng khiến hơn 3.300 ha lúa bị thiệt hại; trong đó, hơn 1.500 ha mất trắng trên 70%. Gần 400 ha ngô và vừng cùng diện tích lớn cây ăn quả bị dập nát. Ngoài ra, 124 ha cây keo bị gãy đổ và 150.000 bầu keo giống bị hư hỏng, gây khó khăn cho vụ trồng rừng tới.

Đáng chú ý, tại xã Nhân Hòa, sét đánh trúng bể chứa mật mía của một doanh nghiệp trên địa bàn, hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài. Hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố môi trường này.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, xã huy động lực lượng “4 tại chỗ” để hỗ trợ nhân dân. Theo đó, ưu tiên giúp đỡ các hộ có nhà bị sập, tốc mái ổn định chỗ ở tạm thời; sửa chữa điện lưới để phục vụ sinh hoạt. Do dự báo thời tiết vẫn còn diễn biến khó lường, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố nhà cửa và theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để giảm thiểu rủi ro.

Trước diễn biến thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Bạch Hà, Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Hợp Minh, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quan Thành, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Văn Hiến, Văn Kiều, Vân Tụ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 7 căn nhà, thiệt hại 25 tấn sầu riêng.

Nhiều căn nhà ở Đồng Nai bị tốc mái do mưa lớn kèm theo lốc xoáy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 4/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Tùng đã đi kiểm tra thực tế hiện trường các khu vực bị thiệt hại do mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào tối 3/5.

Theo đó, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào lúc 16 giờ 40 chiều 3/5, kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã gây thiệt hại trên diện rộng đến cây cối, hoa màu và nhà cửa của các hộ dân trên địa bàn các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng của xã Bù Đăng.

Theo thống kê ban đầu, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị tốc mái một phần, gió lùa sập 70 m hàng rào (che tôn). Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng 75 ngày tuổi của các hộ dân, nhiều diện tích cây ăn trái như sầu riêng, điều, cao su... cũng bị gãy đổ, bật gốc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Ban quản lý các thôn xảy ra thiên tai phối hợp Phòng kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, sản lượng, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc, cũng như số hộ bị thiệt hại. Kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân xã phương án hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng và các đơn vị bị thiệt hại thống kê thiệt hại để khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo quy định./.

