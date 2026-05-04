Hà Tĩnh khắc phục tình trạng lúa chín đổ rạp do dông lốc, mưa đá

Tại tỉnh Hà Tĩnh mưa đá, dông lốc xảy ra khiến hàng trăm ha lúa Xuân ở nhiều địa phương đang chín rộ, trong kỳ thu hoạch bị đổ rạp.

Hiện chính quyền các cấp đã huy động lực lượng cùng phương tiện giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, tính đến sáng ngày 4/5, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 6.000 ha lúa Xuân bị ngã, đổ do mưa dông và gió giật mạnh. Thiên tai xảy ra vào đúng thời điểm lúa đang chín rộ, chuẩn bị thu hoạch, khiến nguy cơ sụt giảm năng suất và chất lượng hạt gạo trở nên hiện hữu.

Dông lốc đã làm thiệt hại lúa của nhân dân tại phường Bắc Hồng Lĩnh, các xã: Kỳ Xuân, Cẩm Hưng, Đức Thịnh, Đức Quang, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Đông Kinh, Trường Lưu, Cẩm Bình... Nhiều cánh đồng lúa chín rộ, người dân chuẩn bị máy gặt để thu hoạch nay lúa đổ gây khó khăn trong việc gặt hái, thu hoạch.

Lãnh đạo xã Cẩm Lạc cho biết dông lốc đã làm hơn 335 ha lúa Xuân bị ngã, đổ, ảnh hưởng đến năng suất. Trước mắt, xã chỉ đạo các thôn, xóm, huy động lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa vùng sâu trũng; huy động máy xúc khơi thông cống thoát nước.

Dông lốc cũng khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hệ thống điện cao thế điện hư hỏng do đổ cột điện, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục.

Các thôn xóm được chỉ đạo huy động nhân lực và phương tiện tại chỗ tiến hành khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước.

Chính quyền các xã đã chủ động làm việc với các chủ máy gặt, điều tiết thiết bị linh hoạt giữa các vùng. Các máy gặt được ưu tiên tập trung tại các vùng sâu trũng, những diện tích lúa bị đổ ngã nặng để tranh thủ thời gian tạnh ráo./.

