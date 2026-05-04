Gia Lai: Chôn cất cá voi nặng khoảng 2 tấn theo phong tục của địa phương

Ngày 4/5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết người dân địa phương đang tiến hành chôn xác cá voi theo phong tục của địa phương.

Ngư dân thôn Vĩnh Hội kể lại khoảng 14 giờ ngày 3/5, ngư dân trong thôn phát hiện một sinh vật biển to lớn đang mắc cạn gần bờ biển trong tình trạng sức sống yếu, trên lưng và vùng mắt có nhiều vết thương.

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã hỗ trợ đẩy sinh vật trở lại biển với hy vọng cứu sống. Tuy nhiên đến trưa 4/5, ngư dân lại phát hiện sinh vật này đang trôi dạt cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét và không còn sự sống.

Thấy vậy, nhiều người dân đã vội kéo sinh vật này vào bờ để tiến hành chôn cất xác cá theo phong tục.

Theo Trưởng thôn Vĩnh Hội Lê Văn Toàn, sinh vật này dài khoảng 4m, nặng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn, địa phương đã báo cáo chính quyền để được hỗ trợ xử lý.

Sinh vật có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, nhiều ngư dân nhận định đây có thể là loài cá voi có mỏ./.

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng gần 7 tấn trôi dạt vào bờ biển Nghệ An Một xác cá voi nặng gần 7 tấn, dài hơn 8 m, đang trong quá trình phân hủy, đã trôi dạt vào bờ biển xóm Phú Thành, cách khu du lịch Hòn Câu khoảng hơn 1 km.

​