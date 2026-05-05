Tuyển sinh đại học ngành điện hạt nhân: Bắt buộc có môn Toán và Vật lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1050/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân.

Đây được xem là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quyết định 1050, về yêu cầu đầu vào, người dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu, áp dụng cho tất cả các phương thức tuyển sinh: Tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức Toán và Vật lý, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm.

Đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn Toán và Vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn Toán tuân theo quy chế tuyển sinh của bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng với năm tuyển sinh.

Đối với phương thức đánh giá năng lực/đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố, trong đó phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn Toán và Vật lý.

Sinh viên đang học tại cơ sở đào tạo có thể đăng ký chuyển sang chương trình ngành điện hạt nhân nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đang theo học một chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc nhóm ngành có khối kiến thức nền tảng phù hợp; đạt các tiêu chí tương đương do hội đồng chuyên môn quy định; có điểm trung bình tích lũy đạt mức tối thiểu do cơ sở đào tạo quy định; đạt yêu cầu phỏng vấn hoặc bài đánh giá năng lực (nếu cơ sở đào tạo tổ chức).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định về khối lượng, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, yêu cầu về đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ, lộ trình cải tiến chất lượng đào tạo. Đặc biệt, các yêu cầu về chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo được quy định cụ thể.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và định hướng của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển lĩnh vực điện hạt nhân đồng thời có sự tham gia của các chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đơn vị sử dụng nhân lực.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 căn cứ theo Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2025 và các cơ sở đào tạo khác có định hướng xây dựng và vận hành các chương trình đào tạo các ngành về điện hạt nhân.

Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân là cơ sở để xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho từng ngành, từng hướng chuyên sâu ở trình độ đại học. Các chuẩn này có thể quy định cao hơn hoặc mở rộng hơn so với các quy định chung nhằm bảo đảm yêu cầu đặc thù về kỹ thuật, an toàn và trách nhiệm xã hội của các ngành về điện hạt nhân.

Việc áp dụng chuẩn góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai và phát triển các ngành về điện hạt nhân trong giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu danh mục thống kê các ngành về điện hạt nhân trình độ đại học theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu danh mục thống kê các ngành về điện hạt nhân trình độ đại học theo quy định hiện hành.



