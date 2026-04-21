Sớm hoàn thành khu tái định cư 3 khu vực vùng dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sau khi Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được ban hành, đã cởi trói cho dự án, tỉnh Khánh Hòa đang quyết liệt triển khai các phần việc được Trung ương giao trọng trách, nhằm hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh các vướng mắc liên quan đến dự án trước đây đã được tháo gỡ; do đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (chủ đầu tư) và các sở, ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh (nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1) cần tập trung cao độ để giải quyết và sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở cả 3 khu vực là vùng lõi, vùng đệm và khu dân cư vùng dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cũng yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh phát huy tinh thần trách nhiệm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.

Qua đó để thấy rõ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo tinh thần Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung, điều chỉnh và ban hành, phù hợp với thực tiễn và mang lại lợi ích cao nhất cho người dân vùng dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh Trần Ngọc Bình cho biết sau khi có Nghị quyết 121, địa phương đã khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khu nhà máy đồng bộ theo 3 khu vực là vùng lõi, vùng đệm và khu dân cư.

Cụ thể, vùng lõi của nhà máy đã được xác định có 284 trường hợp, với diện tích trên 200 ha. Hiện nay Ủy ban Nhân dân xã đã niêm yết phương án 95 trường hợp, với trên 60ha, các trường hợp còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt.

Khu dân cư có 419 trường hợp, với khoảng 7,4ha và vùng đệm có 237 trường hợp, với trên 206ha đang được khẩn trương lập, niêm yết và hoàn thiện phương án theo quy định. Phấn đấu hoàn tất trong tháng 5/2026 tới.

Được sự thống nhất của người dân vùng dự án, công tác bố trí khu tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh chọn triển khai tại 3 khu vực.

Thông tin về dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh tại nơi chọn xây dựng nhà máy. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Khu vực 1 có 35 trường hợp với trên 18ha, khu vực 2 có 28 trường hợp với trên 14ha và khu vực 3 có 65 trường hợp với diện tích gần 28ha.

Hiện nay, các khu vực trên đang đơn vị chức năng lập, điều chỉnh phân khu, Ủy ban Nhân dân xã đang niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Dự kiến hoàn tất thẩm định, phê duyệt khu vực 1 và 2 chậm nhất ngày 30/4, khu vực 3 chậm nhất đến ngày 20/5 tới.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh Khánh Hòa.

Đây là dự án được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Do đó, tỉnh Khánh Hòa luôn xác định rõ trách nhiệm, phải tập trung cao độ, làm việc theo chế độ “chiến dịch” không lùi tiến độ, không đùn đẩy, không chờ đợi.

Dù dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng tỉnh Khánh Hòa xác định rõ quyết tâm chính trị cao trong thực hiện, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí hai nhà máy điện hạt nhân trong quý 2/2026. Qua đó tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa càng được thể hiện rất rõ, đó là thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh và địa phương vùng dự án liên tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung tháo gỡ mọi rào cản có liên quan và nhận được sự đồng thuận của nhân dân vùng dự án.

Điều đáng ghi nhận, đó là việc di dời mồ mả diễn ra rất thuận lợi. Tuy đây là công việc rất nhạy cảm nhưng quyết định đến tiến độ bàn giao mặt bằng dự án. Thế nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của 118 thân nhân, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 570 ngôi mộ trong vùng dự án để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã cơ bản hoàn tất.

Những ngày qua, tại thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh), các thân nhân cũng rất khẩn trương tổ chức di dời ngôi mộ về nghĩa trang mới hoặc đến nơi tự chọn theo nguyện vọng, nỗ lực hoàn thành trong tháng 4 này để giao mặt bằng cho dự án.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa Phạm Minh Tân cho biết đến thời điểm này công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đã cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để triển khai các bước tiếp theo./.

Bồi thường di dời ngôi mộ phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 Tổng số ngôi mộ cần di dời để thực hiện dự án tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 566 ngôi mộ, với mức bồi thường, hỗ trợ đối với mỗi ngôi mộ từ 11 đến 24 triệu đồng.

​