Điều chỉnh một số cơ chế, chính sách xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Nghị quyết số 189/2025/QH15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 189/2025/QH15. Nghị quyết quy định: được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án.

Cụ thể, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi đủ điều kiện được bồi thường thì được áp dụng chính sách bồi thường về đất, bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định nhân (x) với 1,5 lần.

Người có đất nông nghiệp thu hồi đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền theo mức cao nhất là 5 lần giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nhân (x) với 1,5 lần đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) bằng 1 lần giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nhân (x) với 1,5 lần.

Người có đất nông nghiệp thu hồi đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng không đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền theo mức 3 lần giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nhân (x) với 1,5 lần đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) bằng 1 lần giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nhân (x) với 1,5 lần.

Người có đất thu hồi đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 111 của Luật Đất đai thì được giao đất ở tại khu tái định cư và được miễn 100% tiền sử dụng đất đối với trường hợp được bố trí suất tái định cư tối thiểu. Trường hợp được bố trí tái định cư tại lô đất có diện tích lớn hơn suất tái định cư tối thiểu thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm.

Người có đất thu hồi thuộc nhóm đất nông nghiệp (không phải là đất lúa) đã chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa lập thủ tục đăng ký biến động thì được bồi thường loại đất theo hiện trạng sử dụng đất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (ngày 30/3/2026).

Các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo Nghị quyết số 189/2025/QH15 được áp dụng chính sách theo Nghị quyết này, bảo đảm thống nhất trong toàn Dự án./.

