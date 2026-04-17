Ngày 17/4, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã thông báo rộng rãi việc tuyển dụng nhiều vị trí việc làm tại sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, ACV cần tuyển lao động tại 7 vị trí việc làm với thu nhập không dưới 15 triệu đồng/người/tháng, gồm: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất (xe điện, cẩ tự hành, cứu hỏa, cứu thương,…); nhân viên phòng cháy, chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa thiết bị kỹ thuật; nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Quá trình làm việc, người lao động sẽ được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc.

Tiêu chuẩn tuyển dụng là người không quá 30 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật đến đại học trở lên.

Tất cả các vị trí tuyển dụng đều yêu cầu tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên, tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo ACV, khi đi vào hoạt động sân bay Long Thành sẽ cần hàng nghìn lao động. Thời gian qua, nhiều đơn vị trong lĩnh vực hàng không như: Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Suất ăn hàng không Việt Nam đã tiến hành tuyển dụng hàng trăm lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành với các vị trí như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên pháp chế, chuyên viên thủ tục.

ACV và các đơn vị trong ngành hàng không ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại sân bay Long Thành nếu họ đáp ứng được các điều kiện.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn.

Hiện dự án đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu trong lĩnh vực hàng không như: nhà ga hành khách, giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Các đơn vị huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc tăng tốc thi công, nhiều hạng mục sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026; dự kiến cuối năm nay dự án đưa vào khai thác./.

