5 hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bến Lức-Long Thành

Ngày 13/4, ông Phạm Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai cho biết, sau quá trình kiên trì vận động, thuyết phục, đến nay 5 hộ cuối cùng trong phạm vi nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51 đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức-Long Thành hoàn thành, tạo tiền đề để nhà thầu tăng tốc thi công, sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo ông Phạm Anh Dũng, diện tích đất cần thu hồi tại 5 hộ không lớn, tuy nhiên đây là những trường hợp có hồ sơ đất phức tạp, người dân xây nhà trên đất người khác. Thời gian qua, ngành chức năng đã cùng vào cuộc để tăng cường tuyên truyền, vận động, đến nay các hộ đều đang tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), cao tốc Bến Lức-Long Thành dài gần 58km, đi qua tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đến nay, các đoạn tuyến trên cao tốc đã được đưa vào khai thác tạm, toàn dự án chỉ còn 2 gói thầu (nút giao Quốc lộ 51 - dài khoảng 800m và cầu Phước Khánh - dài hơn 3km và) đang thi công.

Đại diện SEPMU cho biết, nút giao Quốc lộ 51 có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (liên thông với nút giao Tân Hiệp). Đây là 2 trục giao thông huyết mạch dẫn về cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, biển Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Dù đoạn nút giao ngắn, phần việc không nhiều nhưng thời gian qua việc thi công tại đây ách tắc (phần đường) do vướng mặt bằng. Hiện các hộ đã đồng thuận di dời, đây là tiền đề quan trọng để nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực thi công đường. Đến nay, nút giao đã cơ bản hoàn thành cọc khoan nhồi, đang thi công bệ trụ, bản mặt cầu. Các đơn vị phấn đấu cuối tháng 6/2026 hoàn thành nút giao.

Với hạng mục cầu Phước Khánh, đây là cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, là hạng mục có nhiều yếu tố kỹ thuật phức tạp nhất trên cao tốc Bến Lức-Long Thành. Đến nay, cầu đã hoàn thành hơn 96% khối lượng theo hợp đồng đã ký.

Dự kiến, tháng 6/2026 cầu Phước Khánh sẽ hợp long nhịp chính, tháng 7/2026 thông xe. Khi cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51 hoàn thành, việc lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ thông suốt./.

