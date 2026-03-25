Việt Nam-Trung Quốc ký hợp tác quy hoạch hai tuyến đường sắt

Ngày 25/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã có buổi làm việc với Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc về các dự án hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực đường sắt.

Theo chương trình nghị sự, Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bàn giao dự thảo Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu khả thi dự án Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng cho Bộ Xây dựng.

Đồng thời, hai bên đã ký kết Thỏa thuận thực hiện hợp tác kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội-Đồng Đăng và Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết vừa qua Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 văn kiện trong lĩnh vực đường sắt. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị của phía Trung Quốc tìm hiểu, triển khai các quy định, quy trình và nội dung liên quan. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

Tới đây, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai hợp tác theo tinh thần chỉ đạo chung của Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước hai bên về phát triển tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước.

Về phía Trung Quốc, Cục trưởng Trương Quán Bân, Cục Hợp tác kinh tế quốc tế (Bộ Thương mại Trung Quốc) khẳng định tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là một trong những dự án trọng điểm trong hợp tác song phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, phía Trung Quốc đã khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Báo cáo này được các chuyên gia hàng đầu đánh giá có chất lượng cao, thể hiện trình độ nghiên cứu tiên tiến của ngành đường sắt Trung Quốc.

“Với các dự án Hà Nội-Đồng Đăng và Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo như mô hình lập dự án tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao nhất,” Cục trưởng Cục Hợp tác kinh tế quốc tế khẳng định.

Tại buổi làm việc, Cục Đường sắt Việt Nam và Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc.

Hai bên đã có những trao đổi, thống nhất cao nhiều nội dung tồn tại cũng như định hướng phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 9/2025 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã tham dự Phiên họp lần thứ Nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác Đường sắt Việt-Trung, nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác về đường sắt, đưa lĩnh vực này trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước./.

Đường sắt kết nối Việt-Trung phải là đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế Hợp tác kết nối hạ tầng và đường sắt Việt Nam-Trung Quốc giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới.