Đề nghị Việt Nam và Trung Quốc dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt

Ngày 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX (20-23/10), đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng cho xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tạo cơ sở quan trọng để Trung Quốc tiếp tục phát triển chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá cao Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc thời gian qua đã phối hợp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc để cùng rà soát tình hình hợp tác, thống nhất phương hướng, biện pháp để tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, bảo đảm khởi công xây dựng tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025; sớm ký Nghị định thư mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, thúc đẩy hợp tác liên kết điện, tạo chuyển biến thực chất về hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác địa phương và triển khai tốt các hoạt động giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Hà Vĩ cho rằng năm 2025 đánh dấu bước phát triển rất tốt đẹp của quan hệ Trung-Việt, nhất là sau các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước; hai bên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi phong phú, thiết thực, hợp tác kinh tế-thương mại phát triển mạnh mẽ, không ngừng lập kỷ lục mới.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu cấp cao và các cấp, nhất là Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất giữa hai nước để tạo thành quả phong phú cho Phiên họp, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

