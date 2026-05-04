Mở rộng đường Trần Bình Trọng gắn với hoàn thiện Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Sáng 4/5, Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khởi công dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng.

Đây là dự án góp phần quan trọng trong chỉnh trang Công viên số 1 Lý Thái Tổ, tạo diện mạo mới, hiện đại hơn cho khu vực.

Công trình nhằm chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối liên thông đồng bộ với các tuyến lân cận như đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ; góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong và một số tuyến đường khác trong khu vực.

Tổng chiều dài đoạn tuyến mở rộng khoảng 361m (bao gồm các nút giao quan trọng), với điểm đầu giao với đường Lý Thái Tổ và điểm cuối giao với đường Hùng Vương. Mặt đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng từ khoảng 5m lên 23m (4 làn xe).

Công trình được triển khai đồng bộ với các hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước; lát đá granite vỉa hè; ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông; đồng thời kết nối hài hòa không gian cảnh quan với Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 97 trường hợp nhà giải tỏa toàn phần.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài Huỳnh Văn Tâm cho biết, dự án cải tạo cống vòm và nâng cấp mở rộng đường Trần Bình Trọng là ước mơ ấp ủ 20 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 10 trước đây, nay là phường Vườn Lài. Công trình cống vòm đã được xây dựng hơn 70 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún.

Theo ông Huỳnh Văn Tâm, công trình có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, gắn với việc hoàn thiện Công viên số 1 Lý Thái Tổ - không gian tưởng niệm các nạn nhân trong đại dịch COVID-19.

Phường sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành công trình trước dịp Quốc khánh 2/9/2026./.

Điều chỉnh mở rộng lộ giới đường Trần Bình Trọng qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị điều chỉnh tăng lên 4 làn xe; tổng bề rộng mặt đường là 17m; tuyến đường mở rộng sẽ có 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m; dải phân cách giữa 2m.

