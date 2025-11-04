Điều chỉnh mở rộng lộ giới đường Trần Bình Trọng qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Liên quan đến khu đất số 1 Lý Thái Tổ (được Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến làm công viên), ngày 4/11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và phường Vườn Lài về điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng, mở rộng lên 17m.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Trần Bình Trọng là tuyến đường khu vực cần tăng cường năng lực thông hành.

Nhằm đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh tăng lên 4 làn xe; tổng bề rộng mặt đường là 17m. Tuyến đường mở rộng sẽ có 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m; dải phân cách giữa 2m.

Để giảm thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng kiến nghị bề rộng vỉa hè phía nhà dân tối thiểu là 3m; phần vỉa hè phía công viên có bề rộng được xác định theo hồ sơ thiết kế công viên.

Trong khi đó, với ranh quản lý quy hoạch điều chỉnh, kiến nghị lấy từ ranh hiện hữu phía nhà dân mở rộng thêm về phía công viên cho đủ lộ giới theo yêu cầu.

Trước đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị Sở Tài Chính tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng theo hình thức đầu tư công.

Đơn vị được giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (khoảng 1.073 tỷ đồng) và kế hoạch vốn năm 2026 (khoảng 850 tỷ đồng) cho dự án, nhằm kịp thời trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp tháng 11/2025.

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) hiện có chiều dài khoảng 370m, mặt đường chỉ rộng trung bình 5m, nhỏ hẹp và chưa đồng bộ với các trục lân cận như Hùng Vương và Lý Thái Tổ.

Khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ có diện tích khoảng 44.000 m2, tích sàn sử dụng hơn 7.100m2; có ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Trần Bình Trọng, bên trong có bảy ngôi biệt thự cũ đang để trống.

Vừa qua, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương chuyển đổi khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên cây xanh, không gian công cộng phục vụ cộng đồng. Tại đây sẽ xây dựng Đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19.

Hiện Thành phố đang lấy ý kiến nhân dân cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của công trình "Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch COVID-19" tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ./.

Thực hiện Nghị định 168: Hà Nội cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, tình hình giao thông Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, đỗ xe ôtô trên vỉa hè gây cản trở giao thông cho người đi bộ,... vẫn tái diễn.