Quảng Ngãi: Tìm cách mở đường vào 5 thôn bị cô lập

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã vào xã Ngọc Linh, tìm giải pháp mở đường vào 5 thôn bị cô lập của xã là Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng.

Cùng với các cán bộ, chiến sỹ, bà con nhân dân trong các thôn cũng sẵn sàng cống hiến sức người, sức của, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để mở đường, phá thế “cô lập” cho 5 thôn.

Giao đất, hiến ngày công

Để triển khai mở đường, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, tìm hướng đi sao cho thuận tiện nhất. Khi xác định rẫy trồng càphê, bời lời của ông A Long, thôn Làng Mới có đủ các điều kiện thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã đã trao đổi, đề nghị gia đình ông hỗ trợ để mở đường. Không chần chừ, ông Long đã sẵn sàng giao đất trên diện tích 5 sào trồng càphê, bời lời của gia đình để các cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 triển khai các biện pháp đưa máy móc, thiết bị vào để mở đường.

“Nhà mình có đất, thấy chính quyền địa phương nói dùng để mở đường vào cho bà con trong các thôn bị cô lập thì mình đồng ý ngay. Còn chuyện đền bù như thế nào sau này nhà nước trả sao thì tôi cũng nhận,” ông A Long cho biết thêm.

Theo ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, qua quá trình khảo sát, chính quyền địa phương xác định để làm được đường cho bà con 5 thôn bị cô lập cần phải đi qua rẫy của 2 hộ dân là hộ ông A Long và hộ bà Y Lan. Ngay khi chính quyền địa phương ngỏ lời, cả 2 hộ dân đều đồng ý.

“Việc bà con sẵn sàng giao đất đã giúp cho việc triển khai làm đường của chính quyền địa phương và các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10 diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Sau khi hoàn thành con đường, chính quyền xã sẽ tiến hành đo đạc, kiểm đếm và thực hiện đền bù cho hai hộ dân theo đúng quy định của pháp luật,” ông A Phương nói.

Bên cạnh giao đất, người dân 5 thôn bị cô lập cũng sẵn sàng bỏ ngày công để phối hợp cùng các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10 đào đất, vác đá làm đường, làm cầu bắc qua suối.

Ngay từ 13 giờ ngày 3/11, hàng trăm người dân của 5 xã đã vác cuốc, xẻng đến hiện trường để đào đất, làm đường. Từ những thanh niên, cho đến những cụ già lớn tuổi, đều xông xáo làm việc, với mong muốn sớm hoàn thành tuyến đường huyết mạch vào các thôn.

Ông A Inh (75 tuổi, trú thôn Ngọc Lân) cho biết khi thấy bộ đội đến làm đường, ông cùng với người dân trong thôn đã sẵn sàng hỗ trợ. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông không quản ngại khó khăn, cùng lội bùn, vác cuốc đào đất, mở đường cùng với tất cả bà con.

“Mình yếu thì mình làm ít, mệt thì nghỉ, khỏe lại làm tiếp. Làm được con đường cho con cháu mình đi mới là điều quan trọng. Có đường, sau này các con, các cháy mình đi làm, đi học được thuận tiện, cuộc sống mới ổn định được. Có các chú bộ đội hỗ trợ, bà con dân làng vui mừng lắm, mệt cũng thấy vui,” ông A Inh tươi cười nói.

Khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng

Trung tá Trần Duy Thanh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 4, Sư đoàn 10 cho biết khi mới triển khai lực lượng, đơn vị gặp một số khó khăn về điều kiện ăn, ở. Mặt khác, nhiệm vụ, địa hình ban đầu chưa được quen. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ đều đồng tâm, đồng lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người dân cùng các cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 triển khai công tác mở đường vào 5 thôn ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) bị cô lập do mưa lũ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Mặc dù làm việc trong điều kiện nguy hiểm nhưng các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà Sư đoàn, Trung đoàn đã giao cho. Cùng với đó, bà con nhân dân cũng giúp đỡ cho đơn vị, hỗ trợ các phần việc để triển khai làm đường được thuận lợi, dễ dàng,” Trung tá Trần Duy Thanh nói.

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đơn vị đã triển khai gần 200 cán bộ, chiến sỹ vào vị trí sạt lở để làm đường cho bà con 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng đi lại. Đến chiều 3/11, sau khoảng 2 ngày triển khai, tạm thời con đường đã được hình thành, người dân đã có thể đi bộ, mang hàng hóa về làng.

Để làm đường, bên cạnh việc tạo lối đi qua nương, rẫy của bà con nhân dân, thì hạng mục quan trọng nhất là xây dựng cầu bắc qua khe suối đá. Xác định đây là hạng mục trọng điểm, các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10 đã tiến hành tìm và vác đá về vị trí cầu đã định trước để làm kè đá.

Với sự hỗ trợ của bà con nhân dân các thôn bị cô lập, đến chiều 3/11, kè đá đã gần như hoàn thành.

Các cán bộ, chiến sỹ trẻ sẽ đảm nhận việc tìm và vận chuyển các tảng đá lớn; bà con nhân dân phụ trách việc đưa các viên đá nhỏ về để lấp đầy các khoảng trống, giúp kè đá vững chắc hơn trước khi đổ bêtông.

“Tinh thần trách nhiệm và tình cảm của bà con nhân dân trong 5 thôn rất cao, điều này đã giúp việc triển khai công việc của các cán bộ, chiến sĩ diễn ra thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, sự tham gia của bà con nhân dân còn tiếp thêm tinh thần, sức mạnh cho các cán bộ, chiến sỹ để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao,” Thượng tá Khuất Xuân Trường khẳng định.

Có mặt tại vị trí sạt lở chiều 3/11, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con nhân dân trong 5 thôn bị cô lập; đồng thời động viên các cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ để bà con nhân dân sớm có đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

“Trong thời gian vừa qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc rất quyết liệt trong việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Toàn quân và dân chung tay khắc phục những khó khăn, là hành động đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và lực lượng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10, với mục tiêu cao nhất là để ổn định đời sống của người dân,” bà Y Ngọc nhấn mạnh.

Đường vào 5 thôn bị cô lập của xã Ngọc Linh là Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng sẽ sớm được hình thành, là thành quả, minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, thủy chung, son sắt của quân và dân. Qua đó, khẳng định lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có giá trị vĩnh hằng trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”./.

