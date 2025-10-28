Quảng Ngãi: Đã tiếp cận được 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh

Chiều tối 28/10, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của xã đã tiếp cận được với 5 thôn bị cô lập.

Theo ghi nhận, không có thiệt hại gì về người tại các thôn trên.

Theo đó, ngay sau khi xác định 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng bị cô lập hoàn toàn do giao thông chia cắt, chính quyền xã Ngọc Linh đã tiến hành khảo sát thực địa để tìm đường vào.

Ngay đầu giờ chiều, xã đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân cùng mở đường mòn dọc theo các đồi núi canh tác nương rẫy để tiếp cận, hỗ trợ người dân ở 5 thôn bị cô lập.

"Khi tiếp cận được các thôn, chúng tôi thấy điện thắp sáng vẫn còn, lương thực đảm bảo và tư tưởng bà con ổn định. Chúng tôi cũng mang theo các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết để phục vụ bà con khi có nhu cầu," ông A Phương cho biết thêm.

Bên cạnh đó, qua thống kê, trận lũ quét vào rạng sáng 28/10 tại xã Ngọc Linh đã làm thiệt hại gần 3,5 ha đất trồng cây cà phê, mắc ca, lúa nước và gia súc của 14 hộ dân.

Lũ cũng cuốn trôi một chiếc máy múc đang làm đường.Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, rạng sáng 28/10, mưa lớn đã làm một ngọn đồi bị sạt lở, đất đá vùi lấp tuyến đường lên thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh.

Giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng bị cô lập hoàn toàn, với hơn 450 hộ, trên 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng.

"Đến chiều tối 28/10, khu vực xã Ngọc Linh vẫn đang mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra. Xã đã tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời," ông A Phương nói./.

Khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông sao bão số 12 Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 12 đã gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng, làm ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.