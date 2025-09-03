Lâm Đồng: Sớm cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ vào xã biên giới Quảng Trực

Từ nhiều năm qua, Tỉnh lộ 1, tuyến đường chính kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (cũ) cho biết, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, dự kiến sẽ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (cũ), việc cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng vào đầu năm 2025. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Cũng theo đơn vị chủ đầu tư, nguồn vốn để triển khai dự án trong năm 2025 đã được bố trí đủ. Tuy nhiên, việc triển khai một số thủ tục, trình tự bị chậm so với kế hoạch do quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính và một số nguyên nhân khách quan khác.

“Chúng tôi dự kiến sẽ khởi công công trình vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2025. Ngay sau khi tổ chức khởi công, nhà thầu sẽ tập trung triển khai dự án và đảm bảo giao thông trên tuyến đường, không để ảnh hưởng xấu đến việc lưu thông, đi lại của người dân,” ông Hà Sỹ Sơn thông tin thêm.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 sẽ được triển khai từ Km02+00 đến Km31+832 với tổng chiều dài gần 26km. Tuyến đường mới sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp III - miền núi, với nền đường rộng 9m, vận tốc thiết kế 60km/h. Theo thiết kế, đường sẽ được làm mới với 3 lớp cấp phối đá dăm và 2 lớp bê tông nhựa nóng.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin vào cuối tháng 8 vừa qua, Tỉnh lộ 1 có điểm đầu tại xã Kiến Đức, đi qua các xã Quảng Tân, Tuy Đức trước khi kết nối vào Quốc lộ 14C và đi vào Cửa khẩu Bu Brăng (xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng). Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối 2 huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông cũ) và cũng được đánh giá là tuyến tỉnh lộ có chất lượng mặt đường thuộc loại xấu nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tân, Tỉnh lộ 1 đã xuống cấp nhiều năm nay và việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cũ và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sớm có các giải pháp khắc phục, cải tạo, nâng cấp để đảm bảo giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện.

Được biết, lần gần nhất Tỉnh lộ 1 được sửa chữa, nâng cấp là vào các năm 2020-2022. Việc sửa chữa, nâng cấp được chia làm 2 gói thầu. Gói thầu thứ nhất là đoạn từ Km02+039 - Km16+00, có tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng và được bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 7/2021.

Gói thầu thứ hai là đoạn từ Km17+650 - Km26+850 và Km29+800 - Km31+800, có tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng, được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 01/2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp Đắk Nông (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũ)./.

