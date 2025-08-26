Vinh danh 80 giáo viên thuộc 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

80 thầy giáo, cô giáo cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới ở 248 xã có biên giới sẽ được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Đây là thông tin được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết tại buổi họp báo chiều nay, 26/8.

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, chương trình năm nay mở rộng quy mô với số lượng giáo viên lớn nhất từ trước đến nay. Số lượng giáo viên được tuyên dương các năm trước khoảng 60 thầy cô.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương là có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Chương trình ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các giáo viên được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đối với các thầy giáo, cô giáo được giới thiệu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay không dự tuyên dương, Ban Tổ chức sẽ thông qua Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố tổ chức trao Giấy chứng nhận và phần thưởng tại địa phương.

Xây dựng công trình cho các địa phương

Một điểm mới đáng chú ý trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay là bên cạnh vinh danh các thầy cô giáo, ban tổ chức còn thực hiện các công trình cho địa phương như còn có hoạt động xây dựng thư viện, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà lưu trú cho giáo viên, trao học bổng, tăng cường tập huấn cho giáo viên…

Ban tổ chức sẽ thăm, tặng quà, trao công trình hỗ trợ thầy giáo, cô giáo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phát động các chương trình đồng hành.

Cụ thể, cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô” trên mạng xã hội TikTok. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập trong, ngoài nước (các tập thể, cá nhân).

Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi tạo video clip ngắn đăng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo để gửi lòng biết ơn, tri ân và chia sẻ với các thầy, cô giáo của mình nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm lan toả thông điệp về tình thầy trò. Các video clip đăng tải trên nền tảng Tiktok phải kèm theo hashtag: #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.

Thời gian triển khai từ ngày 1 đến ngày 20/11. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2025.

Cùng với cuộc thi trên Tik Tok là chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”. Các tác phẩm dự thi viết về các tấm gương giáo viên được chọn tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/10 đến 10/11.

Chuỗi hoạt động tuyên dương, tri ân thầy giáo, cô giáo sẽ diễn ra vào tháng 11. Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức lần đầu tiên năm 2015. Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, sau 10 năm triển khai, chương trình đã tôn vinh 576 thầy cô giáo tiêu biểu - những con người bình dị mà cao quý, ngày ngày lặng lẽ gieo chữ, thắp sáng tương lai cho học trò. Họ chính là những tấm gương sáng về tinh thần hy sinh, tận tụy và khát vọng cống hiến để thế hệ trẻ noi theo./.

Bộ GD-ĐT tặng bằng khen các nhà giáo trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô Đây là các giáo viên tiêu biểu đang dạy học ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, huyện đảo, xã đảo, các trung tâm giáo dưỡng, chiến sỹ bộ đội biên phòng làm công tác xóa mù chữ.