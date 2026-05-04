Cần Thơ dứt điểm bàn giao mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91 trong tháng 6

Chiều 4/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng của thành phố, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất để tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng; hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Cái Khế phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 5/2026, riêng địa bàn phường Bình Thủy phải hoàn tất toàn bộ trong tháng 6/2026 để bàn giao cho đơn vị thi công.

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) đã kéo dài nhiều năm, gây ra sự nhức nhối không chỉ cho người dân trong khu vực mà còn cho toàn thành phố. Mặc dù, dự án đã được khởi động từ 10 năm trước nhưng do nhiều khó khăn, vướng mắc nên đã bị đình, giãn, hoãn và chỉ chính thức khởi động lại vào năm 2025.

Bí thư Thành ủy xác định công tác giải phóng mặt bằng thực sự là điểm nghẽn lớn nhất khiến dự án chưa thể bứt tốc, dù nguồn lực và vốn đầu tư đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Để tháo gỡ khó khăn này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã họp và ban hành những quyết sách đặc thù, vận dụng các kết luận của Trung ương về tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung. Theo đó, thành phố đã xử lý linh hoạt chính sách đối với những hộ dân đã được đền bù từ giai đoạn trước nhưng chưa bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo quyền lợi tương đương với các hộ được đền bù ở giai đoạn hiện tại.

Ông Lê Quang Tùng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng cần tuyên truyền mạnh mẽ để người dân hiểu rõ nỗ lực của thành phố trong việc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bà con, từ đó, tạo sự đồng thuận, chia sẻ và đồng hành cùng công trình trọng điểm này.

Nhấn mạnh về tinh thần triển khai, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải mang tính chất "thần tốc", không thể chậm như các công trình thông thường. Mục tiêu cao nhất là phải đạt 100% diện tích mặt bằng sạch, không chấp nhận con số 90% vì mặt bằng lốm đốm sẽ khiến đơn vị thi công không thể triển khai liên tục.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91 đoạn qua phường Cái Khế. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp phường, xã vì đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất và có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý lực lượng Công an cần vào cuộc hỗ trợ, nắm bắt tình hình để có biện pháp thuyết phục hiệu quả, xử lý các trường hợp cố tình chây ì, kích động và thành lập các hội đồng bảo vệ thi công, cưỡng chế nếu cần thiết như một giải pháp cuối cùng khi các chính sách đã được thực hiện đầy đủ.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết, tổng diện tích đất quy hoạch của dự án khoảng 27,25 ha; trong đó, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 6,989 ha với tổng số 1.099 trường hợp bị ảnh hưởng.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.095/1.099 trường hợp với tổng số tiền hơn 1.973 tỷ đồng; trong đó, đã thực hiện chi trả cho 742 trường hợp với số tiền hơn 1.424 tỷ đồng.

Tại địa bàn phường Bình Thủy, ông Châu Văn Vũ thông tin hiện còn 320 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường. Các khó khăn cụ thể bao gồm: 26 trường hợp đang làm thủ tục thừa kế; 63 trường hợp có đơn kiến nghị, khiếu nại; 10 trường hợp tranh chấp và 94 trường hợp chưa đồng ý với chính sách đền bù đất ở, đất cây lâu năm.

Đối với phường Cái Khế, hiện còn vướng 45 trường hợp, tập trung vào các khiếu nại về mương lộ, đề nghị tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện hoặc vướng thủ tục thừa kế, tranh chấp.

Ông Châu Văn Vũ cho biết thêm, đối với các trường hợp diện tích đất còn lại dưới 25m2, Trung tâm đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân làm đơn thu hồi hết phần diện tích còn lại để đủ điều kiện xét tái định cư theo quy định. Đơn vị cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các phường để tổ chức đối thoại lần cuối với người dân trước khi lập phương án bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng.

Thông tin về tình hình triển khai thi công và giải ngân vốn, ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 5.556 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được ấn định từ năm 2023 đến 2027.

Về tiến độ thi công, dự án bao gồm 1 gói thầu xây lắp số 14 với giá trị hợp đồng hơn 1.547 tỷ đồng, do liên danh 7 nhà thầu chính và 6 nhà thầu phụ thực hiện. Tuy nhiên, lũy kế giá trị thực hiện đến nay mới chỉ đạt 5,09% giá trị hợp đồng. Công tác bàn giao mặt bằng thực tế cho dự án hiện mới đạt 59,55% tổng chiều dài tuyến (8,388m trên tổng số 14,086m cho cả hai bên tuyến).

Ghi nhận cụ thể tại hiện trường, nhiều nhà thầu đang trong tình trạng "chờ" mặt bằng. Điển hình như: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông mới được bàn giao 80/440m mặt bằng phải tuyến, bị chia cắt thành 2 đoạn nên chưa thể triển khai thi công ngoài hiện trường. Tương tự, Công ty Cổ phần Vinadelta mới có 30/880m mặt bằng; Công ty TNHH Đức Hùng có 76/800m mặt bằng chia thành 8 đoạn nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để đưa máy móc vào vận hành liên tục.

Riêng hạng mục cầu Bình Thủy, đơn vị thi công đã hoàn thành phá dỡ cầu đỡ ống cấp nước cũ nhưng đang rất lo ngại về tiến độ vì dự kiến thi công cầu mất 18 tháng, trong khi hiện đang chậm từ 3-4 tháng do vướng mặt bằng tại vị trí các mố cầu.

Công nhân thi công hạng mục cầu Bình Thủy trong dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 ngày 4/5/2026. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2027, Ban Quản lý dự án kiến nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân các quận, phường khẩn trương hoàn thành chi trả dứt điểm cho 323 trường hợp ảnh hưởng mới đã có quyết định phê duyệt nhưng chưa nhận tiền; đồng thời, cần đẩy nhanh việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp, đường ống cấp nước và hệ thống viễn thông. Đặc biệt, chủ đầu tư đề nghị sớm xử lý dứt điểm diện tích đất quốc phòng còn vướng mắc tại Trạm trung chuyển Cần Thơ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến mốc hoàn thành dự án năm 2027 là rất gấp rút, nhất là khi thành phố sắp bước vào mùa mưa. Bí thư yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về khu tái định cư Long Hòa 2 và An Bình để người dân sớm ổn định cuộc sống.

"Nếu thực hiện thành công giải phóng mặt bằng dứt điểm dự án Quốc lộ 91 đúng tiến độ, đây sẽ là "hình mẫu" để thành phố rút kinh nghiệm và nhân rộng cho các dự án hạ tầng khác trên địa bàn, góp phần xóa bỏ "điểm nghẽn" lớn nhất trong phát triển kinh tế-xã hội của Cần Thơ hiện nay," người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ khẳng định./.

