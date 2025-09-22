Cần Thơ: Đầu tư 7.238 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91

Ngày 22/9, tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ km 0 đến km 7) thành phố Cần Thơ.

Đây là một trong 18 công trình, dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong ngày 22/9 tại thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư khoảng 12.252 tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn km0-km7 là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công xây lắp là Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên hợp xây dựng Vạn Cường, Công ty Cổ phần công trình đường thủy Vinawaco, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật Đức Hùng, Công ty Cổ phần VINADELTA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Đạt SG.

Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp; đồng thời là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, góp phần phát triển các khu vực lân cận trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 có tổng chiều dài tuyến là 7,04km, điểm đầu là km 0+000 tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám-Hùng Vương-Trần Phú-Nguyễn Trãi. Điểm cuối tại cột km 7, Quốc lộ 91, kết nối với đoạn km 7+00-km 14+000 đang khai thác sử dụng.

Mặt cắt ngang đường rộng 37m, bao gồm 6 làn xe rộng 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thủy có chiều dài cầu chính 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép.

Các hạng mục hạ tầng khác gồm hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Đây là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp 1 (tốc độ thiết kế 60km/h), có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2027.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn đối với các dự án khởi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư các các công trình, dự án.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch./.

