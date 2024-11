Cần Thơ: Dự án mở rộng Quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ đồng sẽ khởi công quý 2/2025

Điểm đầu của dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91 tại nút giao các đường Cách Mạng Tháng Tám-Hùng Vương-Trần Phú-Nguyễn Trãi thuộc quận Ninh Kiều. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ - chủ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), hiện đơn vị này đã hoàn thành lựa chọn và triển khai thực hiện 5/12 gói thầu; đang tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại.

Dự kiến trong quý 2/2025 sẽ tiến hành khởi công dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km Quốc lộ 91 đoạn Km 0-Km 7 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt vào tháng Bảy vừa qua, với tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp 1; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027.

Phạm vi dự án từ Km 0, tại nút giao đường Cách mạng Tháng 8-Hùng Vương-Trần Phú-Nguyễn Trãi thuộc địa phận quận Ninh Kiều. Điểm cuối tại Km 7 Quốc lộ 91, kết nối vào đoạn Km 7-Km 14 do Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện, thuộc địa phận quận Bình Thủy.

Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 27,25ha; trong đó, cần giải phóng mặt bằng 6,989ha (quận Ninh Kiều gần 1,7ha; quận Bình Thủy hơn 5,3ha). Khoảng 994 cá nhân, hộ gia đình và 84 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án; trong đó, quận Ninh Kiều có 274 hộ gia đình, cá nhân và 36 tổ chức; quận Bình Thủy 720 hộ gia đình, cá nhân và 48 tổ chức.

Tổng chi phí giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 5.556 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn năm 2024 cần chi trả cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khoảng 800 tỷ đồng.

Quy mô dự án phần tuyến chính là đường đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h. Chiều dài toàn tuyến 7.040m, bao gồm cả cầu Bình Thủy dài 145m. Chiều rộng đường 23m, với 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, có đoạn 4m. Trên tuyến có 11 nút giao đồng mức, kết nối với các đường hiện hữu. Thiết kế vuốt nối vào đường hiện hữu và bố trí làn chờ xe rẽ trái đặt trên tuyến chính. Riêng nút giao đầu tuyến điều chỉnh dạng thức nút từ vòng xuyến thành phân làn bằng đảo giao thông và bố trí đèn tín hiệu.

Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết các địa phương đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm và thống kê bồi thường, chủ động bố trí quỹ đất nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn trong thống kê do hộ dân không có ở địa phương và một số trường hợp đang tranh chấp; chưa có giá đất cụ thể để tính bồi thường trên địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy cũng như chưa có đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng

Hiện trạng Quốc lộ 91 qua địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Liên quan đến dự án này, tại cuộc họp với chủ đầu tư và quận Ninh Kiều, Bình Thủy cùng các đơn vị liên quan mới đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ và đôn đốc thực hiện; tập trung thu hồi đất, xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Đối với quận Ninh Kiều và quận Ninh Thủy cần sớm sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư cho người dân trong giữa năm 2025. Đồng thời, ban hành và niêm yết giá đất cụ thể để tính bồi thường theo đúng cam kết trước ngày 20/11, để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, công trình này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Do đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để sớm đưa công trình vào vận hành. Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố khá chậm so với mặt bằng chung. Vì vậy, việc giải ngân đúng tiến độ dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo khí thế cũng như đóng góp vào kết quả giải ngân chung của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương có dự án đi qua phải xem đây là trách nhiệm chung để tập trung thực hiện. Các đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch bố trí vốn, giải ngân cho dự án này cũng như các công trình khác ngay từ bây giờ.

Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến những công trình nào đã cho điều chỉnh một lần mà sau này lại đề nghị điều chỉnh nữa, nhất là điều chỉnh vốn, thời gian và chủ đầu tư thì sẽ xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, mục tiêu dự án Nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) nhằm hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp. Dự án là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng...

Dự án cũng nhằm xây dựng và hoàn thiện nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 91 qua Cần Thơ, đặc biệt kết nối khu cảng và Khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, góp phần giảm ùn tắc giao thông và các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đoạn tuyến này./.

Cần Thơ ưu tiên tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91 là dự án quan trọng của thành phố, phục vụ cho việc đầu tư phát triển trong tương lai.