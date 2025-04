Cảng Hải Phòng đón chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên tại bến số 3 và 4

Sáng 5/4, tại bến số 3 và 4 của Cảng Lạch Huyện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng đã tổ chức đón chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên của hãng tàu Mediterranean Shipping Company S.A (MSC).

Chuyến tàu mang tên M/V GREENVILLE, có quốc tịch Malta, với chiều dài toàn bộ là 272 mét và tải trọng 93.787 DWT. Dự kiến, tàu sẽ dỡ 2.043 TEU.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT) là liên doanh giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Terminal Investment Limited (TIL) - nhà khai thác cảng hàng đầu thế giới thuộc hãng tàu MSC. Việc hãng tàu MSC thực hiện chuyến tàu thử nghiệm lần đầu tiên tại Cảng HTIT cho thấy sự quan tâm đặc biệt của họ đối với hạ tầng, dịch vụ và năng lực khai thác cảng hàng đầu của Cảng Hải Phòng.

Sự kiện này mở ra những triển vọng mới cho Cảng HTIT và Cảng Hải Phòng trong việc thu hút các tuyến dịch vụ hàng hải quốc tế trực tiếp đi châu Âu, châu Mỹ; giúp tăng khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế quan trọng của Cảng HTIT và Cảng Hải Phòng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Tường Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI chỉ rõ 3 trụ cột chiến lược thành phố cần quan tâm đầu tư là cảng biển-logistics, công nghiệp và du lịch thương mại.

Hải Phòng định hướng trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển hiện đại, bền vững; là thành phố hàng hải toàn cầu và trung tâm kinh tế biển trọng điểm của đất nước, giữ vững vai trò cửa ngõ hướng ra biển của miền Bắc.

Bám sát mục tiêu phát triển của thành phố, đáp ứng xu thế phát triển của ngành vận tải biển và nhu cầu của khách hàng, Cảng Hải Phòng đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3 và 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, khu bến Cảng Lạch Huyện kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Trong quý 1/2025, Công ty mẹ - Cảng Hải Phòng đã ghi nhận sự tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự bất ổn địa chính trị trên thế giới, chính sách thuế thay đổi của Trung Quốc, Mỹ và kỳ nghỉ Tết dài ngày của Trung Quốc và Hàn Quốc…

Cảng Hải Phòng đã nỗ lực tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và tái cấu trúc mô hình tổ chức mạnh mẽ. Do vậy ngay từ quý 1, Cảng đã mở rộng khai thác thêm hai tuyến dịch vụ mới tại Cảng Tân Vũ; sản lượng container tăng 3% và sản lượng hàng ngoài container tăng 68%, sản lượng hàng ô tô qua cảng Tân Vũ tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu và lợi nhuận cũng tăng so với quý 1/2024.

Dự án Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Cùng ngày, Tập đoàn Hateco, Công ty Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng tổ chức khánh thành Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (bến số 5, số 6 tại khu bến cảng Lạch Huyện, thuộc cảng biển Hải Phòng) - một trong những cảng biển hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Dự án cảng Hateco đã về đích trước tiến độ 2 tháng và đón chuyến tàu thương mại đầu tiên, ngay trong ngày đầu xuân mới Ất Tỵ 2025. Đây là cảng nước sâu vận hành theo mô hình cảng xanh-thông minh-quy mô hiện đại hàng đầu Việt Nam với các tiêu chuẩn xây dựng, kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, công suất khai thác tối đa đạt 2,2 triệu TEU/năm, cùng lúc tiếp nhận 2 tàu container có trọng tải lớn nhất thế giới./.

